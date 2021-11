Martina Braig wird aus dem Ortschaftsrat verabschiedet

Laupheim (sz) - Im Rahmen der zurückliegenden Ortschaftsratssitzung in Obersulmetingen am 20. Oktober ist Martina Braig aus dem Ratsgremium verabschiedet worden, da sie als Leiterin der Kita Storchennest nicht parallel ihr ehrenamtliches Mandat im Ortschaftsrat ausführen kann. Für sie rückte Janina Triska nach.

Seit 2014 im Ratsgremium

Martina Braig wurde am 25. Mai 2014 mit 422 Stimmen in den Ortschaftsrat gewählt. Fünf Jahre später – und damit in ihrer zweiten Wahlperiode – wurde Martina Braig außerdem zur stellvertretenden Ortsvorsteherin gewählt. Hierbei vertrat sie nicht nur Ortsvorsteher Elmar Dehler bei zahlreichen Veranstaltungen, sondern machte sich ebenso in 82 Sitzungen für die Belange der Bürgerinnen und Bürger ihres Ortsteils stark, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Einsatz für unterschiedliche Themen

Dabei habe sie sich für unterschiedlichste Themen eingesetzt, wobei ihr vor allem der Bereich Bildung und Betreuung am Herzen lag sowie die Weiterentwicklung und Stärkung der Infrastruktur.