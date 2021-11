Martin Spengler gastiert mit seiner Band in der Ravensburger Zehntscheuer

„Es könnt oba a ois gaunz aundas sein.“ Das jedenfalls behaupten Martin Spengler & die foischn Wiener mit ihrem poetischen Schrammelsoul – der Titel ihrer aktuellen CD. Am Samstag, 20. November, gastiert das Quartett ab 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer.

Laut Ankündigung des Veranstalters suchen Spenglers Texte besondere Momente im Alltäglichen, vor allem jedoch feiern seine Lieder jedoch das Leben. Im „Blauäugige Bua“ etwa werde die Kraft eines jeden Bürgers beschworen („Sei söwa a Liacht in da finsteren Zeit“).

Die außergewöhnliche Stimme der neuen Sängerin Bibiane Zimba im Quartett sorgt für Glanz, Helmut Stippich an der Schrammelharmonika bringt laut Mitteilung jazzige Lässigkeit in die Arrangements. Dazu erklingen satte Sounds durch Kontrabassist Manuel Brunner. Martin Spengler selbst übernimmt den Gesangspart und spielt Gitarre.

So spielen die Preisträger des „Ravensburger Kupferle“ von 2016 eine feine Wiener Weltmusik, die zwischen Blues, Soul, Pop, Walzer und Bossa Nova keine Grenzen kennt.

Karten zu 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, gibt es in Ravensburg im Musikhaus Lange, bei der Tourist-Information, in der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“, Karlstraße 16, sowie an der Abendkasse.