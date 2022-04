Martin Schweitzer ist neuer Vorsitzender

Der Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis hat bei seiner Verbandsversammlung in Salem einen neuen Vorsitzenden gewählt. Einziger Kandidat war Martin Schweitzer von der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen, der 86 Stimmen von 92 stimmberechtigten Delegierten auf sich vereinen konnte. Schweitzer folgt auf den langjährigen Vorsitzenden Günther Laur, der mit Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren aus dem Amt ausscheiden muss. Dies teilt der Kreisfeuerwehrverband in einer Pressemeldung mit.

Schweitzer war bisher ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen 1. Stellvertretender Gesamtkommandant; im Zivilberuf ist er Ausbilder am Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung in Sigmaringen. Ebenfalls neu in den Ausschuss des Kreisfeuerwehrverbands wurden als Nachrücker Christian Gorber (Feuerwehr Überlingen), Michael Bode (Frickingen) und Björn Hussal (Oberteuringen) gewählt. Bestätigt wurde an diesem Abend außerdem Kreisjugendfeuerwehrwart Daniel Löhle in der Hauptversammlung der Kreisjugendfeuerwehr, die der Verbandsversammlung vorausging.

Als Vertreter des Landratsamts stellte Kreisbrandmeister Alexander Amann die Jahresstatistiken für 2019 bis 2021 vor. Während die Mitgliedszahlen im wesentlichen stabil blieben, 2021 gab es im Bodenseekreis 2282 Feuerwehrangehörige, waren die Einsatzzahlen in jenem Jahr auf 2876 gestiegen (Vorjahr 2020: 2027).

Weiter wurden verdiente Feuerwehrleute geehrt. Manfred Marcher (Friedrichshafen) und Martin Schöllhorn (Langenargen) wurden mit der Ehrenmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbands ausgezeichnet, die Ehrenmedaille in Gold erhielten Thomas Dimmler (Tettnang) und Klaus Erdenberger (Überlingen). Erdenberger, langjähriges Vorstandsmitglied im Kreisfeuerwehrverband, wurde für seine Verdienste auch zum Ehrenmitglied ernannt. Karl-Heinz Bentele (Deggenhausertal) und Philipp Wittmann (Langenargen) erhielten das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze.

Der Kreisfeuerwehrverband verabschiedete auch ehemalige Kommandanten, die in den letzten zweieinhalb Jahren aus Ihrem Amt ausgeschieden waren, mit dem Traditionskrug des Verbands: Jürgen Gutemann (Bermatingen), Josef Kessler (Frickingen), Alexander Amann (Oberteuringen), Jürgen Wahl (Werksfeuerwehr Airbus) und Tobias Weber (Werksfeuerwehr Bodensee Airport) nahmen die Trophäe persönlich entgegen.

Andreas Hosp, stellvertretender Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands Vorarlberg, zeichnete Günther Laur mit der Medaille für internationale Zusammenarbeit des österreichischen Bundesfeuerwehrverbands aus. Feuerwehr wirke auch über Grenzen zusammen und Laur habe hier immer für eine sehr gute Zusammenarbeit gestanden, heißt es in der Mitteilung.

Als erste Amtshandlung übernahm der neue Vorsitzende die Ehrung von Günther Laur. 21 Jahre hat Laur im Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis gewirkt, seit 2014 war er Vorsitzender des Verbands. Für seine außerordentlichen Leistungen bekam Laur aus der Hand von Martin Schweitzer das Ehrenkreuz in Gold des Deutschen Feuerwehrverbands verliehen. Darüber hinaus ehrte auch der Kreisverband seinen langjährigen Vorsitzenden mit der Ehrenmitgliedschaft.