Martin Schmitt: Von Kopf bis Blues

In der Reihe KulturTreff „casino live on stage“ ist der Kabarettist Martin Schmitt am Freitag, 7. Dezember, um 20 Uhr zu Gast in der Spielbank Feuchtwangen. Er präsentiert sein Mundart-Programm „Aufbassn!“, eine Mischung aus eigenen bayerischen Songs, Blues, Boogie-Woogie und Gedichten als lyrisches „Schmiermittel“ zwischen den Programmpunkten.

Sein pianistisches, sängerisches und kabarettistisches Potenzial verschmilzt zu einer Melange mit Entertainmentfaktor. Eine Show die verbindet. Groove und Gehirn. Reim und Swing, Kopf bis Blues.

„...die Sprüche zwischen der Musik herrlich-herzhaft bairisch, authentisch und weit erhaben über jene oft faden, gequälten Wortbrücken, die manch anderer Bühnenkünstler zu legen versucht. Martin Schmitt ist ein Stück Bayern. Wahre Lebensart, doch ohne Lederhose“, schreibt zum Beispiel die „Allgäuer Zeitung“.