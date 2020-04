Martin Nuber: „Auch wir sind ein Teil dieser Natur“

Dieser Virus verändert gerade alles. Er verändert aber vor allem die Prioritäten. Was gestern noch wichtig war ist heute durch die dynamische Entwicklung unwichtig geworden. Dinge, die von uns gar nicht wahrgenommen wurden, genießen plötzlich höchste Wertschätzung. Eine Situation, die zwei Drittel der heute lebenden Bevölkerung nur aus der Geschichte kennt, ist plötzlich Realität geworden und ordnet die Probleme, die doch zu oft auch nur „Wohlstands-Probleme“ sind, neu ein.

Als Förster sehe ich die Geschehnisse oft vor dem Hintergrund der natürlichen Abläufe. Die Natur ist leider nicht so sozial und friedlich, wie gerade in unserer Zeit oft propagiert wird. In einer Natur, die sich rasant veränderten Umweltbedingungen gegenüber sieht, gibt es inzwischen Krankheiten und Insekten in unseren Waldbeständen, von denen selbst Fachleute vor wenigen Jahren noch nichts wussten. So raffen Asiatische Prachtkäfer ganze Ahornbestände hinweg. Im Schlosspark sterben fast alle Eschen an einem Pilz, die Fichten im Stadtwald leiden unter dem Buchdrucker und die Eichen im Döchtbühl werden im Sommer von gefräßigen Raupen befallen.

Und nun hat es uns Menschen direkt erwischt. Zunächst erschreckend, aber auch wir sind doch auch ein Teil dieser Natur. Auch wenn wir dies allzu oft vergessen. Aber dann denke ich, ein Glück, dass ich in einem Land leben, in dem die Verwaltungen momentan alles tun, um das Schlimmste zu vermeiden. Ein Glück, dass wir eine medizinische Versorgung haben, die weltweit ihresgleichen sucht. Und wenn ich momentan aus meinem Büro im Bauamt auf einen menschenleeren Platz vor dem Rathaus schaue, denke ich, ein Glück, dass wir alle so diszipliniert und schlau sind, die Empfehlungen und Verordnungen, die zu unser aller Wohl erlassen wurden, einhalten und akzeptieren. Mir macht das Hoffnung – und ich bin sehr dankbar genau an diesem Ort, in dieser Stadt und in diesem Land leben und arbeiten zu dürfen.

Martin Nuber, Stadtförster Bad Waldsee