Martin Mairitsch zum EVL-Spieler des Monats November gewählt

Mit Martin Mairitsch (Mi.) hat der Eishockey-Oberligist EV Lindau Islanders einen Glücksgriff getätigt. Der aus Österreich gekommene 35-jährige Angreifer gehört in der Liga zu den fünf besten Torschützen. Auch die Anhänger der Islanders mögen ihn, denn sie haben Mairitsch nun zum Spieler des Monats November gewählt. Die Ehrung fand am Donnerstag im Autohaus Unterberger in Lindau statt. Christiane Gisbertz, Verlagsleiterin der „Lindauer Zeitung“, und Dominik Schaur, Betriebsleiter vom Autohaus Unterberger, gratulierten Mairitsch und überreichten ihm einen gelaserten Glas-Puck mit eingraviertem Namen, eine Flasche Prosecco und eine BMW-Uhr. Unter den Gewinnern der Fanschaft ist wieder Heiko Bürk.