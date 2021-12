Martin-Luther-Gemeinde lädt zum Stationengottesdienst ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Martin-Luther-Kindergarten ist der Start des Stationengottesdienstes. Das Fenster rechts vom Eingang des Kindergartens dekorierte Erzieherin Stefanie Neu, unterstützt von Kindergartenleiterin Katharina Zamarco. Hinter dem Fenster wartet Josef mit dem Esel auf die Besucher, die sich ab dem 23. Dezember unter dem Motto „Weihnachten unterwegs“ von hier aus auf den Weg machen, um auf sechs Stationen die Weihnachtsgeschichte zu erwandern.

An jeder Station informiert ein Text über die jeweils handelnden Personen, animiert ein QR-Code zum Mitsingen oder Mitsummen eines Liedes, fordert eine Anweisung zu eigenem Handeln auf und ein Segensgebet begleitet die Besucher zur nächsten Station.

Alle Stationen wurden mit großem Engagement aufgebaut: Der Weg führt vom Kindergarten und Gemeindehaus durch die Innenstadt bis hin zur Schlosskirche. Im Zentrum steht an jedem der sechs Fenster eine Figur der Weihnachtsgeschichte. Das sind Josef (Martin-Luther-Kindergarten), Maria (am Gemeindesaal), die Engel (Stadtbücherei), die Hirten (Karlstraße 20) und Jesus (Diakonie Pfingstweid, Montfortstr. 23). Nicht fehlen dürfen natürlich die Weisen aus dem Morgenland (in der Schlosskirche selbst).

Den Gottesdienstbesuchern ist es überlassen, wie und wann sie sich auf die Wanderung machen. Ob sie die Ruhe suchen, um zur Besinnung zu kommen, oder zur Haupteinkaufszeit die Stationen aufsuchen, denn Maria und Josef werden auch in Nazareth großen Trubel erlebt haben.

Die Fenster bleiben vom 23.12. bis 09.01.2022 dekoriert, so dass jeder den geeigneten Zeitpunkt wählen kann.

Den wandernden Gottesdienstbesuchern gibt Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner mit: „Allen, die sich auf den Weihnachtsstationen-Weg machen, wünschen wir, dass sie berührt werden vom Licht und der Lebenskraft der Geburt Jesu.“ Um die Einhaltung der Corona-Regeln wird gebeten.