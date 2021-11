Martin Hahn mahnt Mobilitätswende an

Bodenseekreis (sz) - Der ab dem 12. Dezember gültige Winterfahrplan der Bodenseegürtelbahn war in den vergangenen Wochen Gesprächsthema und vielfach Stein des Anstoßes. Diesen kritisiert der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Grüne), da keinen Beitrag zur Beschleunigung der fälligen Mobilitätswende leiste.

„Klar ist, dass die Inbetriebnahme der Elektrifizierung auf der Südbahn für Anschlussprobleme auf der Bodenseegürtelbahn sorgen wird“, so Hahn. Wer in den morgendlichen Stoßzeiten von Bermatingen und Sipplingen nach Radolfzell oder Friedrichshafen kommen wolle, hätte mit dem neuen Fahrplan ein echtes Problem. „Wenn Menschen aufgrund dieses neuen Fahrplans auf das Auto umsteigen, dann wäre das gewiss nicht die Verkehrswende, die ich mir wünsche.“

Wie bei jeder Umstellung sei zwar zu erwarten, dass die Inbetriebnahme der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn nicht nur Vorteile, sondern auch die ein oder andere Unannehmlichkeit mit sich bringe. Aber: „Was im Großraum Friedrichshafen besser wird, darf im Westen des Bodenseekreises nicht schlechter werden. Für mich ist es nicht hinnehmbar, dass die kleinen Gemeinden dort durch diesen neuen Fahrplan abgehängt werden“, sagt Hahn.

Deshalb sei er in Kontakt mit dem Verkehrsministerium in Stuttgart. Er „hoffe sehr, dass besonders schmerzliche Lücken geschlossen werden“. Und weiter: „Planung, Bau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn bleiben das zentrale Projekt, um in unserer Region einen ordentlichen Nahverkehr zu gewährleisten“, so der Landtagsabgeordnete.