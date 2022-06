Martin Hahn lädt zum Mitmachen beim Schülerwettbewerb des Landtags ein

Der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Die Grünen) lädt alle Schüler zwischen 13 und 25 Jahren dazu ein, beim 65. Schülerwettbewerb des Landtags mitzumachen. In Diskussionen bestehen, kritisch Stellung zu politischen Themen beziehen, argumentieren und gegenargumentieren – all dies macht das Mitmachen bei dem Wettbewerb aus. Das Motto dieses Programms zur Förderung politischer Bildung lautet in diesem Jahr „Komm heraus, mach mit“. Die Teilnehmer haben auch in diesem Jahr die Qual der Wahl zwischen vielen verschiedenen, spannenden Themen und Arbeitsformen. Was Jugendliche konkret zur Klimawende beitragen können, kann zum Beispiel in einer Umfrage erforscht werden. Wer gerne kreativ ist, zeigt in einem Plakat auf, was wir für ein friedliches Europa tun müssen. In Facharbeiten, Songs, Comics und vielem mehr können eigene politische Fragen erkundigt werden.

„Es locken Sachpreise, Studienfahrten und, nicht zu vergessen, der Förderpreis des Landtags für besonders gelungene Arbeiten in Höhe von bis zu 1500 Euro. Die Preisverteilung berücksichtigt alle Schularten. Einsendeschluss ist der 15. November. Alle Themen sowie umfassende Infos sind auf www.schuelerwettbewerb-bw.de zu finden oder können bei der vom Landtag beauftragten Landeszentrale für politische Bildung, Schülerwettbewerb des Landtags, Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, bestellt werden.