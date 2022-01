Martin Gerster ist neuer Landesgruppenvorsitzender

Der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster ist neuer Vorsitzender der Landesgruppe der baden-württembergischen SPD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Gerster, der bislang stellvertretender Landesgruppenvorsitzender war, folgt damit auf Martin Rosemann, der nicht mehr kandidierte. Rosemann konzentriert sich künftig auf seine Arbeit als arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Das teilt die SPD-Landesgruppe in einer Pressemeldung mit.

„Ich danke der Landesgruppe für das in mich gesetzte Vertrauen. Als Vorsitzender möchte ich eine starke Stimme für die Landesgruppe sein wie auch baden-württembergische Interessen in der Bundestagsfraktion und gegenüber der Bundesregierung leidenschaftlich vertreten“, wird Gerster in der Mitteilung zitiert. Baden-Württemberg sei ein großartiges Land und ein wichtiger Wirtschafts- und Innovationsstandort. „Gerade mit Blick auf die vor uns liegende Aufgabe der Transformation der Wirtschaft ist Baden-Württemberg von zentraler Bedeutung für das Gelingen der Klimawende“, so der Biberacher weiter. Gerster dankte Rosemann für sein Engagement und die gute Zusammenarbeit an der Spitze der Landesgruppe.

Als stellvertretende Vorsitzende der Landesgruppe wurden Isabel Cademartori und Derya Türk-Nachbaur gewählt. Beide gehören zu den zehn Abgeordneten der insgesamt 22-köpfigen Landesgruppe, die 2021 erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt wurden.