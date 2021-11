Marta Perschke feierte 90. Geburtstag

In der vergangenen Woche hat Marta Peschke ihren 90. Geburtstag gefeiert. Auch die Stadt Bad Waldsee gratulierte und ließ der Jubilarin einen Geschenkkorb, eine Glückwunschkarte von Bürgermeister Matthias Henne und eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zukommen, wie es in einer Mitteilung heißt. Marta Perschke wurde in Norddeutschland, in Westerloy, geboren und wuchs dort mit weiteren neun Geschwistern auf. 1951 heiratete sie ihren Mann Erich, den sie beim Tanzen kennengelernt hatte. Aus der Ehe gingen drei Kinder, sechs Enkelkinder und sechs Urenkel hervor. Das Wohlergehen ihrer Familie, die stets ihr Lebensmittelpunkt war, lag ihr sehr am Herzen. Gerne und häufig ist die Familie zusammen verreist, anfangs ans Meer und später in die Berge. Nach dem Tod ihres Mannes 2014 zog Marta Perschke nach Bad Waldsee – zuerst zu ihrer Tochter und dann ins Pflegeheim, wo sie gut versorgt wird. Auf dem Bild zu sehen sind Marta Perschke und ihre Töchter.