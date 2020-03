Markus Schmid ist neuer Obermeister der Elektroinnung

Der Kressbronner Elektromeister Markus Schmid ist im Rahmen einer Innungsversammlung zum neuen Obermeister der Elektroinnung Bodenseekreis gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Günter Gebauer an, der nach 24 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit sein Amt zur Verfügung stellte. Neu in den Vorstand wurden Carolin Bäzner und Michael Buser gewählt.

Markus Schmid freute sich sehr, dass mit Caroline Bäzner eine weitere Frau in den Vorstand rückte, heißt es in der Pressemitteilung der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis.

Für seine großen Verdienste um das Handwerk im Landkreis ernannte die Versammlung den Elektromeister Günter Gebauer aus Heiligenberg zum Ehrenobermeister der Innung.

Den geplanten Amtswechsel nahm auch der Präsident des Landesinnungsverbandes Thomas Bürkle zum Anlass, die Innungsversammlung zu besuchen. In seiner Ansprache ging er zunächst auf die aktuelle Situation der Elektrobranche ein und betonte dabei die derzeitige wirtschaftliche Stabilität, aber auch den nach wie vor bestehenden Fachkräftebedarf, heißt es in der Mitteilung weiter. An Gebauer gerichtet, hob er dessen außerordentliche Fachkompetenz hervor, die er in der Arbeit des Landesinnungsverbandes einbrachte. „Wenn es um die Belange der kleinen und mittleren Betriebe ging, die den Großteil der Mitglieder ausmachen, dann habe ich stets deinen Rat eingeholt“, bemerkte Bürkle.

Der neue Obermeister Markus Schmid lobte in seiner Laudatio, dass es Gebauer gelungen sei, die Innung über Jahrzehnte ebenso kompetent wie familiär zu führen. Besonders die Nachwuchsgewinnung und das Image der Branche sei ihm sehr am Herzen gelegen. Sichtlich gerührt nahm Gebauer die Ehrenurkunde entgegen. „Das Ehrenamt hat sehr viel Zeit beansprucht, es hat mir aber auch sehr viel gegeben“, sagte Günter Gebauer in seinen Dankesworten an die Innung.