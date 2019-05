Markus Möll belegt bei der DM den neunten Platz

Immerhin eine Silbermedaille durch Jan Zirn (KG Baienfurt) hat es für die württembergischen Bezirksringer bei den Deutschen Meisterschaften der Männer im griechisch-römischen Stil in Kaufbeuren gegeben. Für den 21-jährigen Oberschwaben war es nach 2018 mit Bronze die zweite Medaille in der Altersklasse der Männer. Der Wurmlinger Markus Möll belegte den neunten Platz.

Zirn, der in Mannschaftkämpfen künftig das Trikot der Red Devils Heilbronn (VfL Neckargartach) überstreift, verlor das Finale in der 97-kg-Klasse gegen den Olympiadritten von 2016 und Vize-Weltmeister von 2017, Denis Kudla (SV Nackenheim), mit 0:8. Zirns Vereinskamerad Lukas Buck (67 kg) unterlag im Kampf um Bronze gegen Pascal Hilkert (KSV Sulzbach) ebenfalls mit 0:8 und wurde Fünfter.

Die Chance auf Bronze hatte auch Roman Brüstle vom AB Aichhalden im Limit bis 82 kg. Der ABA-Ringer war im Viertelfinale am späteren Überraschungs-Vizemeister Lucas Lazogianis (SG Weilimdorf) mit 0:10 gescheitert, qualifizierte sich aber durch die Finalteilnahme des Weilimdorfers für den Kampf um Platz drei. Mit einer 1:0-Führung ging Brüstle in die zweite Runde, in der dann der Ex-Sulgener Marius Braun (KSV Musberg) mächtig aufdrehte und mit 10:1 vorzeitig gewann.

Markus Möll (AB Wurmlingen) hatte es in der ersten Runde mit Erik Weiß (RSV Frankfurt/Oder) zu tun. Die 0:9-Niederlage gegen den Vorjahres-Dritten war erwartet worden. Allerdings traute man dem Brandenburger den Einzug ins Finale zu, wodurch Möll wieder ins Wettkampfgeschehen hätte eingreifen können. Der Wurmlinger musste jedoch tatenlos zusehen, wie Weiß im Viertelfinale gegen Witalis Lazovski (SV Burghausen) mit 1:3 unterlag und endgültig aus dem Rennen war. Für Möll stand am Ende Platz neun zu Buche.

In der Länderwertung kam der WRV mit 102 Punkten knapp hinter Bayern (106) und deutlich vor Südbaden (60) auf Platz zwei.

Die Ergebnisse: 55 kg (5 Teilnehmer): 1. Ibrahim Fallacara (KSC Niedernberg), 2. Andreas Heidt (SV Gresgen), 3. Steven Ecker (KSV Köllerbach), 4. Michael Steiner (TSV Westendorf); 60 kg (8): 1. Fabian Schmitt (SV Burghausen), 2. Mirco Rodemich (ASV Schwäbisch Hall), 3. Daniel Layer (SVG Nieder-Liebersbach), 3. Janik Rausch (RSC Rehau), 7. Emanuele Di Martino (SV Gresgen); 63 kg (11): 1. Christopher Kraemer (TSV Westendorf), 2. Etienne Kinsinger (KSV Köllerbach), 3. Marco Stoll (AVG Markneukirchen), 3. Andreas Maier (SV Burghausen), 8. Andrei Janzen (RGK Freiburg); 67 kg (10): 1. Witalis Lazovski (SV Burghausen), 2. Samuel Bellscheidt (KSK Neuss), 3. Pascal Hilkert (KSV Sulzbach), 3. Erik Weiß (RSV Frankfurt/Oder), 5. Lukas Buck (KG Baienfurt), 9. Markus Möll (AB Wurmlingen); 72 kg (17): 1. Michael Widmayer (SV Burghausen), 2. Maximilian Schwabe (KSV Pausa), 3. Fabian Reiner (KSV Tennenbronn), 3. Christian Fetzer (TSV Herbrechtingen), 10. Benny Vogt (WKG Weitenau-Wieslet), 11. Dorian Becker (SV Triberg), 12. Lorenz Brüstle (AB Aichhalden); 77 kg (16): 1. Karan Mosebach (RSV Frankfurt/Oder), 2. Michael Heiß (TSV Westendorf), 3. Simon Öllinger (SC Anger), 3. Adam Juretzko (KSV Witten), 14. Kevin Reuschling (KSK Furtwangen); 82 kg (9): 1. Pascal Eisele (SV Fahrenbach), 2. Lucas Lazogianis (SG Weilimdorf), 3. Marius Braun (KSV Musberg), 3. Florian Neumaier (VfK Mühlenbach), 5. Roman Brüstle (AB Aichhalden), 8. Jonas Schondelmaier (KSV Tennenbronn); 87 kg (12): 1. Jan Fischer (KV Riegelsberg), 2. Julian Neumaier (KSV Hofstetten), 3. Arian Güney (KSV Ispringen), 3. Sebastian Janowski (AC Heusweiler), 8. Simon Weißhaar (KSV Taisersdorf); 97 kg (13): 1. Denis Kudla (SV Nackenheim), 2. Jan Zirn (KG Baienfurt), 3. Markus Lederer (SV Mietraching), 3. Ilja Klasner (ASV Schorndorf), 5. Alexander Müller (VfK Mühlenbach), 7. Patrick Neumaier (KSV Hofstetten), 8. Maximilian Mond (RG Hausen-Zell); 130 kg (7): 1. Eduard Popp (VfL Neckargartach), 2. Jello Krahmer (ASV Schorndorf), 3. Patrick Schwendemann (VfK Mühlenbach), 4. Marc Bonert (RGW Mömbris-Königshofen), 5. Bastian Frank (RSV Schuttertal).