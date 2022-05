Markus Krebs im Graf-Zeppelin-Haus

Friedrichshafen (sz) - Laut Veranstalter ist Markus Krebs der erfolgreichste Witzeerzähler unserer Zeit. Das möchte der Comedian dann am 12. November 2023 bei seinem Auftritt im Graf-Zepelin-Haus unter Beweis stellen. Sein Programm „Comedy alle wegen mir?" beinhaltet wieder seinen unverwechselbaren Ruhrpott Humor und Witze, die er aus Stammtisch- und Thekengesprächen in seiner Duisburger Kneipe „Zu Hocker“ gefunden hat. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.