Markdorfer Parents for Future zeigen der Politik die Rote Karte

Markdorf (bw) – Etliche Eltern und Großeltern haben am Montagnachmittag in Markdorf der Politik und der Regierung die Rote Klimakarte gezeigt. Organisiert hatte das Treffen die Markdorfer Gruppe Parents for Future. Mit der Aktion wollen die Teilnehmer ihre Unzufriedenheit mit dem Klimapaket der Bundesregierung zeigen, erklärte Harald Baur, einer der Organisatoren. In den nächsten Wochen werden bei verschiedenen Veranstaltungen Mitglieder von Parents for Future mit den Roten Karten unterwegs sein, damit Bürger ihre Kommentare oder Meinungen zum Klimapaket notieren können. Gesammelt sollen die Karten dann im Kanzleramt übergeben werden. Es ist auch möglich, die Karte direkt an die aufgedruckte Adresse des Bundeskanzleramts zu schicken. Laut Baur ist das Kanzleramt verpflichtet, diese direkt zu beantworten. Foto: bw