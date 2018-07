Markdorf holt Derby-Punkt bei Rot-Weiß Salem

Die Spielvereinigung F.A.L. bleibt Tabellenführer Sipplingen nach einem 3:0-Erfolg beim Aufsteiger DJK Konstanz auf den Fersen. Der SV Deggenhausertal überzeugte einmal mehr auswärts und fegte den SV Allensbach mit 4:1 von dessen Platz. Das Linzgau-Derby zwischen Salem und Markdorf endete 2:2 remis – ein resultat, das beiden Teams nicht wirklich weiter hilft. Der TuS Immenstaad verlor trotz überlegen geführtem Spiel bei Gottmadingen/Bietingen mit 1:3.

SV Allensbach – SV Deggenhausertal 1:4 (0:0) – Tore: 0:1 Weißenrieder (48.), 0:2 Rilli (54.), 0:3 Seubert (67.), 0:4 Caspari (81.), 1:4 Wollny (88.) – Bes. Vork.: Rote Karte: Merz (78./Allensbach) – Schiedsrichter: Schellenberg (Sauldorf) – Zuschauer: 80. Der erste Abschnitt verlief ohne große Höhepunkte, Torchancen waren Mangelware. Erst im zweiten Abschnitt ging die Post ab, dafür sorgten jedoch die Gäste. Innerhalb von nur sechs Minuten entschieden sie die Partie durch einen Doppelschlag von Weißenrieder und Torjäger Rilli. Als nach einer guten Stunde der dritte Treffer durch Seubert folgte, war die Partie endgültig gelaufen. Caspari ließ sogar noch das 0:4 folgen, den Institutsstädtern blieb nur noch der Ehrentreffer kurz vor dem Ende.

DJK Konstanz – SpVgg. F.A.L. 0:3 (0:0) – Tore: 0:1 Staneker (70.), 0:2 Burgenmeister (83.), 0:3 Burgenmeister (84.) –Gelb-Rote Karte: Haas (86./DJK) – Schiedsrichter: Kiekbusch (Hilzingen) – Zuschauer: 70. Der aktuelle Tabellenzweite der Bezirksliga hatte in Halbzeit eins klar mehr vom Spiel, die Gastgeber hielten gut dagegen und kamen ihrerseits hauptsächlich durch Standardsituationen zu Chancen. Nach Wiederanpfiff kamen die Hausherren dann besser ins Spiel, konnten sich aber nur wenige echte Chancen erarbeiten, die sie allesamt ausließen. Die kalte Dusche folgte: Nach einem Eckball traf Stannecker per Kopf zum 0:1. Die DJK versuchte nochmals alles, doch nach einem Konter und einer schönen Einzelleistung von Burgenmeister bedeutete das 0:2 die Vorentscheidung. Der Treffer zum 0:3 eine Minute später, aus abseitsverdächtiger Position ebenfalls durch Burgenmeister, sicherte den verdienten Gästesieg endgültig.

FC Rot-Weiß Salem – SC Markdorf 2:2 (0:1) – Tore: 0:1 Marchoud (32.), 1:1 Pasquale (48.), 1:2 Ruess (65.), 2:2 Pichler (81.) – Schiedsrichter: Spohn (Ruschweiler) – Zuschauer: 80. Die Partie begann mit einigen guten Szenen für die im ersten Abschnitt dominierenden Salemer, doch Markdorfs Keeper Holzschuh war ein sicherer Rückhalt und hielt seine Elf im Spiel. Effizienter agierten die Gäste: Nach einer guten halben Stunde verwandelte Marchoud deren einzige Chance zur 1:0-Pausenführung. Doch die Heimelf konterte, unmittelbar nach der Pause gelang ihr durch Pasquale der Ausgleichstreffer. Unverständlicherweise führte dieses Tor zur Verunsicherung der Rot-Weißen, Markdorf bestimmte nun die Partie. Folglich verdienten sie sich die erneute Führung durch eine schöne Einzelleistung von Ruess, der von Meyer auf den Weg geschickt worden war. Wenig später scheiterte der Markdorfer Weimer nach einem sehenswerten Konter in Überzahl am Salemer Keeper und verpasste so die Vorentscheidung. Das sollte sich für die Gäste rächen. Knapp zehn Minuten vor dem Ende markierte Salem durch Pichler den 2:2-Ausgleich, der gleichzeitig den Endstand dieses fairen Derbys bedeutete.

SC Gottmadingen/Bietingen – TuS Immenstaad 3:1 (2:1) – Tore: 0:1 S. Hofstetter (19.), 1:1 Heer (30.), 2:1 Roth (41.), 3:1 Roth (72.) – Bes. Vorkommnisse: Rote Karte: Sotonica (90.+/GoBi) – Schiedsrichter: Bertsch (Radolfzell) – Zuschauer: 80. Der TuS Immenstaad machte einmal mehr nicht genug aus seinen vielen Möglichkeiten und verlor. Nach knapp 20 Minuten markierte Hofstetter die verdiente Gästeführung per Kopf. Kurz zuvor vergab Teamkollege Salcinovic in wesentlich aussichtsreicherer Position. Die Heimelf kam nicht ins Spiel, die Gäste bestimmten das Geschehen. Umso überraschender fiel der Ausgleich mit der ersten Gastgeberchance durch Heer. Obwohl Immenstaad zu weiteren guten Szenen kam, besorgte Gottmadingen die Tore. So auch zehn Minuten vor der Pause, als Roth das 2:1 nachlegte. Auch im zweiten Abschnitt gefiel Immenstaad gut im Mittelfeld, Zählbares gelang aber nicht. So brachte das 3:1 für die Heimelf 20 Minuten vor dem Ende die Entscheidung. Die Seehasen trafen trotz Großchancen auch in der Schlussphase nicht und mussten sich somit unter Wert geschlagen geben.

Die weiteren Spiele:

Hattinger SV – SV Litzelstetten 5:3 (2:2) – Tore: 0:1 Diaz (4.), 0:2 Schneider (14.), 1:2 Misic (21.), 2:2 Malahov (31.), 3:2 Yurdakul (50.), 4:2 Misic (67.), 5:2 Eigentor (75.), 5:3 Lachetta (90.) – Schiedsrichter: Rommel (Steißlingen) – Zuschauer: 100

FC Rielasingen/Arlen – FC Bodman-Ludwigshafen 6:1 (2:0) – Tore: 1:0 Tafelski (20.), 2:0 Hoffmann (29.), 3:0 Winterhalder (59.), 4:0 Tafelski (64.), 5:0 Leschinski (65.), 6:0 Leschinski (76.), 6:1 Brackmeyer (79.) – Schiedsrichter: Erdogan (Überlingen) – Zuschauer: 130

FC Öhningen/Gaienhofen – TSV Sipplingen 0:3 (0:1) – Tore: 0:1 Bahadir (7.), 0:2 Pollina (46.), 0:3 Pollina (90. Foulelfmeter) – Gelb/Rot: Brehm (70. TSV Sipplingen) – Schiedsrichter: Moreira (Winterspüren) – Zuschauer: 250

FC Wollmatingen – Türk. SV Konstanz 3:1 (1:1) – Tore: 0:1 Ürek (21.), 1:1 Mathiebe (22.), 2:1 Geist (81.), 3:1 Von Holtz (87.) – Schiedsrichter: Kracheel (Überlingen) – Zuschauer: 50 (psp/stt)