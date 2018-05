Markante Töne und homogene Klänge

Vor 30 Jahren hat Reinfried Gantner eine Reihe begeisterter Streich-Instrumentalisten zu einem Ensemble, der Kammermusik Bad Saulgau, zusammengeschweißt. Seit September 2017 sorgt Michael Held, Lehrer an der Musikschule Bad Saulgau, für den guten Ton im Orchester. Am Mittwochabend hat er mit den Kammermusikern sowie Gastsängerin Stefanie Hasel ein frühlingshaft beschwingtes Einstandskonzert gegeben, das zugleich als Jubiläumskonzert firmierte.

Nach guter Tradition spielte das Ensemble am vertrauten Ort, dem zum Konzertsaal umfunktionierten Gymnastikraum der Klinik am Schönen Moos. Einer weiteren Tradition folgend waren dort nicht nur Kurgäste, sondern auch Musikfreunde aus Stadt und Umland willkommen. Und zum Dritten hatte Moderatorin Barbara Wagerer wieder Anekdoten und Histörchen ausgegraben, die auf höchst vergnügliche Art das jeweilige Musikstück samt seinem Komponisten vorstellten.

Den Konzertauftakt übernahmen Querflöte und Piano, die sich markante Töne zuwarfen, bevor das Orchester mit ungemein homogenem Klang und fließend an- und abschwellendem Tonvolumen einsetzte. Im Wechsel mit flirrenden Violinen, ergänzt durch die Bass-Saiten, kristallisierte sich die Melodie eines bekannten englischen Volkslieds heraus, das Ralph Vaughn-Williams zu seiner „Fantasia on Greensleeves“ inspiriert hatte. Aus dem Konzert für Flöte und Orchester von Joseph Reicha ( 1746 bis 1795) stammte das Adagio, in dem Dorothea Kuhn als Solistin an der Querflöte beeindruckte, wobei ihr das Orchester ein behutsamer Partner war. Mit Mozarts Kunstlied „Warnung“ endete der musikalische Kurzausflug in die Klassik. Sichtlich vergnügt intonierte die Mezzo-Sopranistin Stefanie Hasel dabei den Rat des Komponisten, der auf Väter mit „jungen, leicht verführbaren Töchtern“ gemünzt war: „Sperrt die Zuckerplätzchen ein“.

Lebhafte Interpretation

Auch in „Bel Ami“ von Theo Mackeben und dem Musicalhit „Ich hätt’ getanzt heut Nacht“ aus „My Fair Lady“ überzeugte die Sängerin mit biegsamer, hervorragend geführter Stimme und lebhafter Interpretation. Beim letzten Song landete Dirigent Held einen Überraschungs-Coup, indem er unversehens in die Rolle des Professor Higgins schlüpft und Eliza mit achtbarem Tenor ins Bett komplimentierte. Das Publikum war begeistert. In den folgenden Stücken bewies das Ensemble seine Qualitäten wie seine Musizierfreude in Sachen Tanzmusik. So beim „Valse lente“ des finnischen Komponisten Oskar Mericanto, der sich nach lyrisch-wogendem Beginn zu rasanten Schlusstakten steigerte.

Oder in „Blue Tango“ einem Top-Hit, der in den 50er-Jahren wochenlang die Charts stürmte. Geschrieben hat ihn das Multitalent Leroy Anderson, der nach einem erstklassigen Musikexamen an der Harvard University weiterstudierte, schließlich acht Sprachen beherrschte und während des Zweiten Weltkriegs im Pentagon als Übersetzer arbeitete. Mit dem „Klarinetten-Muckel“ war Polka angesagt, in der Winfried Müller als temperamentvoller Solist nicht nur die Fußspitzen der Besucher gehörig in Bewegung brachte.

Scott Joplins Ragtime „Strenuous Life“ stellte rhythmisch einige Anforderungen an die Musiker, die sie bravourös meisterten. Besonders gelungen: das charmante Geplänkel zwischen Querflöte und Klarinette. Johann Strauß’ Walzer „Rosen aus dem Süden“ setzte den offiziellen Schlusspunkt hinter ein Konzert, das Fröhlichkeit in die Gesichter der Zuhörer gezauberte. Als Zugabe hatte das Orchester, das durch fünf junge Gastmusiker aus der Musikschule verstärkt wurde, „Die lustigen Kahlenberger“ im Gepäck, ein Stück, das sich auf Schwänke bezog, die der Pfarrer des gleichnamigen Dorfs gesammelt hatte.