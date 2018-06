Der Dire-Straits-Frontmann zieht im Sommer auf seiner Solo-Tour durch Deutschland. In insgesamt zehn Städten will er sein aktuelles Doppel-Album „Privateering“ vorstellen, aber auch Klassiker aus Dire-Straits-Tagen zum Besten geben. Auftakt für „An Evening With Mark Knopfler And Band“ ist am 10. Mai in Berlin. Weitere Konzerte sind in Bremen sowie im Juni in Frankfurt oder Köln geplant. (http://dpaq.de/jN5Q3)