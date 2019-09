Der 32-jährige kanadische Verteidiger Mark Fraser ist neuer Kapitän der Wild Wings. Seine Assistenten sind Simon Danner und Mike Blunden. Der bisherige Käpt'n Danner fällt mindestens vier Wochen aus.

Das Trainerteam der Wild Wings bestimmte am Montag Fraser zum neuen Kapitän der Wild Wings. Die Entscheidung teilte Cheftrainer Paul Thompson der Mannschaft mit. Fraser kam vom slowakischen Klub HKM Zvolen an den Neckarursprung. Der Abwehrmann brachte es in der besten Liga der Welt, der National Hockey League (NHL), auf beachtliche 224 Partien. Er war für die New Jersey Devils, Toronto Maple Leafs und für die Edmonton Oilers am Puck. „Fraser ist auf dem Eis und in der Kabine absolut präsent, er ist genau der Leader, den wir brauchen“, erklärte Wild-Wings-Coach Paul Thompson.

Der 1,93 Meter große und 100 Kilogramm schwere Abwehrmann gilt als Defensivverteidiger, als genannter „Stay-at-home“-Verteidiger. Fraser blockt die Schüsse, checkt häufig und lässt auch einmal gerne für Fights die Handschuhe fallen. Der Linksschütze ist ein Mann der polarisiert, von den eigenen Fans meist geliebt, vom gegnerischen Anhang gehasst. Ein Mann, den auch die Spieler lieber in ihren Reihen anstatt beim Gegner haben. In der AHL brachte er es in der Saison 2008/09 bei den Lowell Devils auf 152 Strafminuten. Das gefiel den SERC-Fans schon ganz besonders in der Saisonvorbereitung. Deshalb könnte er am Neckarursprung auch zu einem Publikumsliebling werden.

Da fällt auch nicht so sehr ins Gewicht, dass das Raubein nicht gerade der schnellste Skater ist. „Ich war etwas überrascht, dass ich Kapitän werde. Die Entscheidung macht mich aber sehr stolz. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit bekomme, hier in Schwenningen Kapitän zu sein und entsprechend voranzugehen. Ich will dieses Amt nach meinen besten Kräften ausüben, es bedeutet mir sehr viel“, so Fraser.

In der NHL verbuchte Fraser 23 Scorerpunkte (vier Tore/19 Assits). Er verbrachte den Großteil seiner Karriere aber in der American Hockey League (AHL) in der er 468 Spiele bestritt und 76 Punkte scorte (13 Tore/63 Assists). Zuletzt war er aber in Europa und zwar in Finnland bei TPS Turku und beim HKM Zvolen in der Slowakei aktiv. „Er hat in anderen Teams als Co-Kapitän Verantwortung übernommen“, so Thompson. In der Tat, sowohl bei den Binghamton Senators in Saison 2015/16 als auch im Jahr darauf bei den Bakersfield Condors, hatte Fraser in der AHL das „A“ für Assistenzkapitän auf seinem Trikot.

Kaum fassen, nicht mehr Kapitän zu sein, kann es freilich Simon Danner. Der inzwischen 32-Jährige war in der vergangenen Saison von der Mannschaft zum Kapitän gewählt worden. Das Jahr zuvor war er in einer Kampfabstimmung bei der Wahl innerhalb der Mannschaft knapp Top-Star Will Acton unterlegen. „Simon war sehr verärgert, als ich ihm die Entscheidung unseres Trainerteams mitgeteilt habe“, so Thompson. „Simon hat sich immer sehr für die Mannschaft eingesetzt, seinen Job als Kapitän sehr ernst genommen“, so Thompson weiter. Er hoffe, dass Danner jetzt auch als Assistenzkapitän sich weiter für das Team einbringe. Danner wird am Dienstag am Knie bei einem Spezialisten operiert und fällt mindestens vier Wochen aus.

Neben Danner wird Mike Blunden als Assistenzkapitän von Fraser fungieren. Der 32-jährige kanadische Stürmer, der 135-NHL-Spiele absolvierte kam vom EBEL-Klub HC Bozen nach Schwenningen. Thompson: „Auch Mike ist ein Leadertyp, der über den entsprechenden Charakter verfügt, Käpt'n zu sein“, so Thompson abschließend.