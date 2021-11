Marius Deuer gewinnt mit 6/9 den U14 Preis bei der Offenen Int. Bayerischen Meisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer 2G-Regelung und Maske ließ sich auch bei steigenden Inzidenzen in den Herbstferien auf hohem Niveau Schach spielen. An den Tegernsee zieht es in den Herbstferien regelmäßig zahlreiche internationale Großmeister und Nachwuchstalente. An neun Tagen wird jeweils eine Runde gespielt. Gerade gegen die starken Gegner gehören aber bei jeder Partie auch einige Stunden Vorbereitung dazu. Marius gelang ein solider Start ins Turnier. Nach einer Niederlage in der 4. Runde sah es zunächst düster aus, aber Marius ließ sich nicht einschüchtern, siegte drei Mal in Folge und spielte die letzten Partien nur noch gegen Titelträger unter anderem aus Indien und Andorra. Der U14 Preis war ihm damit sicher. Foto: Sandra Schmidt, OIBM