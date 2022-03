Marion Maucher übernimmt Bürger- und Ordnungsamt

Lindau (lz) - Marion Maucher wird neue Leiterin des Bürger- und Ordnungsamts der Stadt Lindau. Dies hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend (29. März) beschlossen. Damit folgt sie auf Tanja Bohnert, die vom 1. Mai an die Leiterin des Haupt- und Rechtsamts der Stadt Lindau ist. Künftig stehen an der Spitze der Lindauer Stadtverwaltung somit neben der Oberbürgermeisterin zwei weitere Frauen in leitender Verantwortung.

Maucher hat seit November 2010 die Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung bei der Stadt Lindau geleitet. Sie ist Diplom-Verwaltungswirtin und hat ihren Abschluss an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg gemacht. Ihr Amt wird sie antreten, sobald ihre bisherige Abteilungsleiterstelle neu besetzt ist. Bis dahin wird die bisherige Amtsinhaberin, Tanja Bohnert, das Amt noch interimsweise leiten.

„Mit Marion Maucher haben wir eine hervorragende Besetzung für die Nachfolge von Tanja Bohnert gefunden“, sagt Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons. „Sie zeichnet eine hohe fachliche und soziale Kompetenz aus, für die sie innerhalb wie außerhalb der Verwaltung sehr geschätzt wird.“ Mit „Freude und Respekt“ geht Maucher ihr neues Amt an. „Ich bin aber sicher, dass mich meine Kolleginnen und Kollegen hervorragend unterstützen werden.“

Zusatzinfo:

Das Bürger- und Ordnungsamt ist der Begleiter der Lindauerinnen und Lindauer durch nahezu alle Lebenslagen. So gehören unter anderem das Standesamt, das Bürgerbüro, die Straßenverkehrsbehörde und auch der Friedhof mit dem Krematorium zum Bürger- und Ordnungsamt.