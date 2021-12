Mario Szabo unterschreibt Profi-Vertrag beim VfR

Der 18-jährige Mario Szabo unterschreibt seinen ersten Profivertrag beim Fußball-Regionalligisten VfR Aalen. Szabo kam in der bisherigen Saison schon zu seinem Debüt für den VfR, als er im Spiel gegen den FSV Mainz 05 II (4:3-Sieg) eingewechselt wurde. Er fühlt sich mit seinem starken linken Fuß auf der Linksverteidiger-Position am wohlsten und weißt außerdem eine hohe Laufbereitschaft und Schnelligkeit auf.

„Der VfR ist sehr glücklich darüber, das nächste Talent aus der eigenen Jugend mit einem Profivertrag ausstatten zu können. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Jugendarbeit weiter in den Vordergrund zu bringen. Mit Mario Szabo steht somit auch der erste Neuzugang für die Saison 2022/23 fest“, heißt es vonseiten des Vereins.

,,Ich bin sehr glücklich darüber, meinen ersten Profivertrag beim VfR Aalen unterschrieben zu haben und freue mich sehr auf die zukünftigen Spiele im Trikot des VfR Aalen“, sagt Szabo. ,,Die TAAlentschmiede des VfR Aalen hat ein weiteres Mal seinen „Auftrag“ erfüllt und mit Mario Szabo das nächste Talent auf dem Weg in die erste Herrenmannschaft ausgebildet. Mein besonderer Dank gilt allen fleißigen Trainern und Wegbegleitern in unserem Jugendbereich, insbesondere unserem Jugendkoordinator Martin Steidle, die mit großartigem Einsatz für eine vorbildliche Jugendarbeit im Ostalbkreis Sorge tragen. Mario Szabo wünschen wir einen erfolgreichen Start und viel Erfolg in seinem ersten Jahr als Profi beim VfR Aalen“, sagt VfR-Geschäftsführer Giuseppe Lepore.