Mario Rajcevic dominiert in der E-Jugend

Die Vereine der Ringer-Arbeitsgemeinschaft Schwarzwald-Alb-Bodensee (Arge-SAB) müssen aufpassen, den Anschluss zur Spitze nicht zu verlieren. Bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften im freien Stil in Hornberg ging jeder sechste der insgesamt 43 Titel und jede sechste Medaille (124) an den VfK Eiche Radolfzell. Die Bodensee-Ringer sicherten sich damit in nie zuvor dagewesener Überlegenheit die Gesamtwertung mit 109 Punkten.

Zum AB Aichhalden (53) als Zweitplatziertem klaffte bereits eine beträchtliche Lücke. Auf den weiteren Rängen folgten KG Baienfurt (51), KSV Tennenbronn (50), KSV Gottmadingen (45) und KSV Winzeln (43). Einziger Lichtblick: Gegenüber dem Vorjahr, als Radolfzell als Sieger nur 30 Punkte Vorsprung vor Gottmadingen hatte, haben der AB Aichhalden (Sechster) und der KSV Winzeln (Zehnter) einen kräftigen Satz nach oben gemacht.

Neben der Gesamtwertung sicherten sich die Radolfzeller auch die Siege in der B-, C- und E-Jugend. Immerhin gelang es dem KSV Tennenbronn, die Phalanx der Bodensee-Athleten in der D-Jugend zu durchbrechen.

239 Jugendliche auf der Matte

Mit 25 Turnierstartern trug der VfK Radolfzell maßgeblich dazu bei, dass die Teilnehmerzahlen (239) gegenüber den Vorjahren wieder leicht ansteigen. Der Rekord von 264 Mattenfüchsen aus dem Jahre 2015 wurde jedoch klar verpasst. Mit sieben Meistertiteln und 21 Medaillen sahnte der VfK kräftig ab. Jeweils fünf Bezirksmeister stellten der KSV Tennenbronn und der SV Triberg, dem aber zu einer besseren Platzierung im Gesamtklassement (Neunter) die Silber- und Bronzemedaillen fehlten. Jeweils viermal in die Siegerliste ganz oben trugen sich Aichhalden und Baienfurt ein, je dreimal kam der Meister vom KSV Winzeln und AC Villingen.

Am stärksten besetzt war die 44 kg-Klasse der B-Jugend. Da wollte ein Dutzend Ringer Bezirksmeister werden. Sieger Thomas Eckhardt (KSV Tennenbronn) sammelte bei seinen fünf Kämpfen 71:0-Punkte. Mit Ausnahme gegen Paul Steinhilber (KSV Winzeln) gewann der Tennenbronner alle Begegnungen vorzeitig, auch das Finale gegen Luis Iliev (VfK Radolfzell/15:0).

In der 34 kg-Klasse der D-Jugend sorgte die Ringeramazone Ayla Sahin vom KSV Tennenbronn für Furore. Sie düpierte die vier gegnerischen Jungs der Reihe nach und legte im Finale Oskar Härdtner (KG Baienfurt) vorzeitig auf die Schultern.

Drei Titel gingen in den Kreis Tuttlingen. Bei der E-Jugend waren Anne Gavrila (21 kg), Noah Bacher (24 kg), beide vom ASV Nendingen, und Mario Rajcevic (23 kg) von der ASV Tuttlingen siegreich. Rajcevic dominierte seine Klasse und erreichte neben einem Punktsieg drei Schultersiege.

Weitere fünf Ringer aus dem heimischen Kreis erreichten das Finale, mussten aber mit dem zweiten Platz vorliebnehmen. Dies waren bei der B-Jugend Luca Ilardo (52 kg/8 Teilnehmer) von der ASV Tuttlingen, der seine Stärken aber im griechisch-römischen Stil hat, und Raphael Bleicher (85 kg) vom AB Wurmlingen. Bei der C-Jugend sicherte sich Max Bacher (31 kg) vom ASV Nendingen unter zehn Teilnehmern die Vizemeisterschaft. Bei der D-Jugend holten sich Rafael Pavlov (28 kg) vom ASV Nendingen und Aaron Wucherer (30 kg) vom AB Wurmlingen jeweils den zweiten Platz.