Mario Bjelis ist neuer Cheftrainer in Hard

Der österreichische Handball-Vizemeister HC Hard stellt mit Mario Bjelis (Foto: PR/Köss) den neuen Cheftrainer für die neue Saison vor. Der 43-jährige Kroate wird im Sommer dem gleichaltrigen Klaus Gärtner nachfolgen, der nach zwei Meisterschaftsrunden am Bodensee als Assistenztrainer zum zweifachen deutschen Champion Rhein-Neckar Löwen nach Mannheim zurückkehrt. Zu Vertragsdetails machen beide Seiten keine näheren Angaben. „Wir kennen uns schon sehr lange. Mario Bjelis brennt auf seine neue Aufgabe als Cheftrainer in Hard. Er kennt unsere Pläne und Vereinsphilosophie“, wird Sportvorstand Thomas Huemer in einer Pressemitteilung zitiert. Bereits in der Saison 2012/13 trug der 30-fache kroatische Nationalspieler das Trikot des HC Hard. „Kreisläufer Mario Bjelis sprang nach Weihnachten kurzfristig bei uns ein, als wir verletzungsbedingt Ausfälle hatten, und holte mit uns den Meistertitel.“