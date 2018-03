Marihuana im Kofferraum, Machete in der Wohnung

Drogen, Messer und eine Machete hat die Polizei in der Wohnung eines 29-Jährigen gefunden. Aufgefallen war der Mann bei einer Kontrolle am Sonntag um 7 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Bronnholzheim der A 6 zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Schnelldorf. Den Beamten war dort ein Fiat Bravo aufgefallen. Sie kontrollierten die Insassen. Nachdem der 29-jährige Fahrer und seine 29-jährige Mitfahrerin, die in Begleitung ihres fünfjährigen Kindes war, widersprüchliche Angaben machten, wurden die beiden Personen und das Fahrzeug durchsucht.

Hierbei fanden die Beamten in einem Karton im Kofferraum fast 100 Gramm Marihuana und über zwei Kilogramm Amphetamin. Zudem hatte der 29-Jährige in seiner Bauchtasche eine geladene Schreckschusswaffe griffbereit dabei. Dem Mann wurde daraufhin die vorläufige Festnahme erklärt, und er musste mit zur Dienststelle. Im Anschluss ordnete ein Richter die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in Lauingen an.

Dort stellte die Polizei eine Machete, mehrere Messer sowie eine dreistellige Anzahl an Cannabissamen sicher. Der 29-Jährige wurde daraufhin einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall dauern an.