Marienschlucht seit 2015 gesperrt - Verbot wird immer wieder ignoriert

Die Marienschlucht am Überlinger See ist seit einem tödlichen Unfall im Jahr 2015 gesperrt - dennoch haben Zeugen jetzt erneut Personen beobachtet, wie sie die Schlucht verlassen hatten. Laut Polizei Konstanz handelte es sich im aktuellsten Fall sogar um eine Familie mit Kindern, die die Verbotsschilder ignorierten und die Schlucht am Bodensee trotzdem betraten. Laut eigenen Aussagen waren die Verantwortlichen sprachlos, als sie davon erfuhren.

Wie die Beamten weiter mitteilten, herrsche auf dem Gelände seit einigen Jahren akute Lebensgefahr. 2015 war es nach tagelangen starken Regenfällen zu einem Erdrutsch gekommen, 100 Tonnen Erde, Gestein und Bäume waren auf einen gesichterten Steg gestürzt und begruben damals einen Mann und eine Frau unter sich. Die Frau starb, der Mann konnte sich retten. Das Unglück sei damals laut Experten nicht vorhersehbar gewesen.

Seitdem ist die Schlucht gesperrt, große Schilder weisen auf das Betretungsverbot hin, in großen, roten Buchstaben prangert das Wort "Lebensgefahr" darauf. Und dennoch, so die Polizei weiter, würden diese Hinweise immer wieder ignoriert. Dabei sei überhaupt nicht sicher, ob die Marienschlucht jemals wieder passierbar sein werde.

Die Schlucht sei in einem sehr schlechten Zustand. Auch für die Rettungskräfte sei es immer sehr gefährlich, Einsätze in der Schlucht zu absolvieren, um Menschen zu befreien. Dies wurde zuletzt am Pfingstwochenende deutlich, als die Rettungskräfte einen Mann tot aus der Schlucht bergen mussten.

Der Appell der Beamten an Touristen, Einheimische und Besucher, die Schlucht zu meiden und sich an das Verbot zu halten, wurde in den sozialen Netzwerken bereits umfassend diskutiert, die meisten User äußerten ihr Unverständnis über das Verhalten der Menschen, sogar ein Wachdienst für die gesperrte Schlucht wurde bereits ins Gespräch gebracht.