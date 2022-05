Marienpflege freut sich über Spende aus Oberalfingen

Kinder aus zwei Wohngruppen des Kinder- und Jugenddorfs Marienpflege in Ellwangen haben einen wunderschönen Sonntag mit und bei der Familie Wendel in Oberalfingen erlebt. Die Kinder durften das Damwild füttern und folgten dann sehr gerne auch der Einladung zu Kaffee und Kuchen. Seit April 2021 ist die Familie Wendel auch Regionalvermarkter für Milch und Milchprodukte, Wild, Fleisch- und Wurstwaren und Eier, alle von umliegenden Höfen und Metzgereien. Einkaufen kann man rund um die Uhr am Hof-Automaten. Seit zehn Jahren züchtet Familie Wendel selbst Damwild und verkauft das Fleisch ab Hof. Die Besucher können Futter für das Damwild in Automaten kaufen und die Tiere damit artgerecht füttern. Diese Einnahmen rundete Familie Wendel großzügig auf und konnte so dem Kinderdorf eine Spende von 500 Euro übergeben. Laut Vorstand Ralf Klein-Jung soll die Spende für das heilpädagogisch-therapeutische Reiten im Kinderdorf verwendet werden.