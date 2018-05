Marienlieder für krebskranke Kinder

Beim Mariensingen der Ölbachtaler Stubenmusik in Rot an der Rot sind 970 Euro an Spenden für den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm zusammengekommen. Bei der Veranstaltung gab es nicht nur besinnliche Musik zu hören, sondern auch Informationen über den Verein. Stefan Hecht stellte den Förderkreis vor.

Den fünf Musikanten unter der Leitung von Doris Bail gelang es, besinnliche und ebenso feierliche Musik in der St.-Johann-Kirche erklingen zu lassen. Der Chor Einklang zusammen mit dem Hattenburger Frauenchor unter Leitung von Simone Salzer ergänzte das Programm mit interpretierten Marienliedern. Diakon Paul Hammer führte mit Gebeten, Lesung und guten Gedanken durch diese besinnliche Stunde. Gerne sangen und beteten die vielen Zuhörer mit.

Wie Stefan Hecht schilderte, wurde der Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm 1984 von Eltern gegründet. Die Helfer sind meist ehemalige Betroffene, in deren Familien Krebs diagnostiziert wurde. Aus dieser Erfahrung heraus unterstützen sie Kinder sowie deren Eltern. Die langwierige Therapie, bei der die Kinder für lange Zeit in der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm bleiben müssen, bedeutet ungeheure seelische und soziale Belastung für alle Beteiligten. Deshalb gibt es die Elternhäuser vom Förderkreis in unmittelbarer Nähe zur Klinik. In einem der Häuser ist der vereinseigene „Geschwister-Kindergarten“ untergebracht. Erzieherinnen betreuen dort die Geschwister, solange die Eltern bei ihrem kranken Kind auf der Station sind. Weitere Projekte wie Musiktherapie, Kunsttherapie, Wunschbox, der Verleih von Spielen sowie technischen Geräten werden vom Förderkreis finanziert. Auch Eltern und Klinik werden durch mehrere Programme unterstützt.

Zudem fließt Geld in die Krebsforschung und Knochenmarktypisierung. Mit dem Nachsorgeprojekt „Aktion Hand in Hand“ werden die Patienten daheim unterstützt, sodass den Familien auch dort geholfen werden kann. Da die schwere Erkrankung eines Kindes auch für die Geschwister eine große Belastung bedeutet, wurde die Nachsorge erweitert und das Projekt „Löwenherz-Kids“ gegründet. All diese Projekte werden über Spenden finanziert, wozu jetzt auch das Mariensingen beigetragen hat.