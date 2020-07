Mariengrotte in Deilingen erstrahlt in neuem Glanz

DEILINGEN (rm) - Die Mariengrotte an der Deilinger Steige, die in die Jahre gekommen und nicht mehr schön anzusehen war, erstrahlt nun wieder in neuem Glanz. Alfons Narr und seine Frau Ulrike haben die Madonna wieder fein herausgeputzt und mit einem Natursteinsockel versehen. Elmar Pfenning und Hans Dieter Schneckenburger sorgten dafür, dass man jetzt wieder sicheren Schrittes den steilen Anstieg zur Grotte bewältigen kann. Früher wurde der steile Bereich vor der Grotte immer von Bertold Dettinger gepflegt. Aus Altersgründen kann er aber diese Aufgabe nicht mehr übernehmen, so dass ein Schwiegersohn es als Selbstverständlichkeit ansah, diese Tradition fortzuführen. Wieviel Stunden sie alle an der Grotte gearbeitet haben, wissen die Beteiligten selbst nicht genau. Auf jeden Fall haben sie die ganzen aufwendigen Arbeiten zum Gotteslohn gemacht. Die Gläubigen werden es ihnen sicher zu danken wissen. Foto: richard Moosbrucker