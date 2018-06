Hamburg (dpa) - Ein alter Mensch stirbt zu Hause im Kreis der Familie. Der Tod ist ein Thema, das alle berührt und trotzdem ein Tabu bleibt in unserer von Fitness und Jugendwahn bestimmten Gesellschaft.

Ein mutiges Unterfangen war es für Regisseur Rainer Kaufmann („Die Kirschenkönigin“) und für die Drehbuch-Debütantin Ariela Bogenberger den Film „Marias letzte Reise“ (WDR, 21.40 Uhr) mit der 2009 verstorbenen Monica Bleibtreu in der Hauptrolle zu verfilmen.

Bogenberger, Absolventin der Münchner Drehbuchwerkstatt, schildert in „Marias letzter Reise“ eigene Erfahrungen, denn sie hat früher als Altenpflegerin gearbeitet. Eine gute Freundin ist Krankenschwester - und so kam genug Stoff für diesen Film über den Tod einer krebskranken Frau zusammen.

Nina Kunzendorf („Verlorenes Land“) spielt hier die etwas spröde Krankenschwester, die gegen ihren Willen zur häuslichen Pflege der Bäuerin Maria (Monica Bleibtreu angestellt wird und nach und nach begreift, wie wichtig die eigene Umgebung für die Sterbende ist. „In der Begegnung mit der Frau verwandelt sie sich völlig, das ist wie eine Geburt, ihre Sicht auf das Leben ändert sich total.“ Zur Vorbereitung hat Kunzendorf in München einige Tage in einem Krankenhaus verbracht und gemerkt, dass dieser Beruf durchaus für sie in Frage gekommen wäre: „Ich wollte früher immer Hebamme werden.“ Die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod hat auch sie geprägt: „Ich würde meine Eltern niemals in ein Pflegeheim abschieben. Doch wer weiß schon, was einmal sein wird?“