Mariabrunn lädt zum ersten Wallfahrtsgottesdienst des Jahres

Mit dem Gottesdienst am 1. Mai um 14 Uhr beginnt die diesjährige Reihe der Wallfahrtsgottesdienste mit Einzelsegen in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariabrunn. An diesem ersten Tag des Marienmonats Mai, der auch im Zeichen von „Josef der Arbeiter“ steht, sind besonders auch junge Leute, die am Übergang zum Berufsleben stehen, zur stärkenden Segnung eingeladen, teilt das Katholische Pfarramt Eriskirch-Mariabrunn in einem Schreiben mit.

Bis einschließlich Oktober wird wieder jeweils am ersten Sonntag des Monats ein solcher Gottesdienst in Mariabrunn stattfinden. Gemäß einem neulichen Votum des Kirchengemeinderats wird dabei wieder stärker auf eine eigene Prägung als Wallfahrts- und Segnungsgottesdienst Wert gelegt. Generell ist besonders an Familien mit Kindern sowie an Kranke mit ihrer Begleitung gedacht, die in diesem Rahmen einen persönlichen Segen empfangen können. Darüber werden immer wieder eigene Akzente gesetzt. So steht bereits fest, dass der Gottesdienst am 3. Juli mit einer Fahrzeugsegnung verknüpft sein wird.

Es ist Tradition in Mariabrunn, dass unterschiedliche Priester als Leiter der Gottesdienste angefragt werden. Ebenso willkommen sind auswärtige Gesangs- oder Instrumentalgruppen für die Mitgestaltung. Wer sich vorstellen kann sich einzubringen, möge einfach mit dem Pfarramt Mariabrunn, Telefon 07541/82352, in Kontakt treten und das Nähere absprechen.