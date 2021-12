Mariaberg bringt einen der besten Auszubildenden im Land hervor

Weitere Informationen zur Ausbildung und beruflichen Perspektiven für junge Menschen in Mariaberg gibt es auf www.mariaberg.de/ausbildung-und-beruf

Ein landesbester Auszubildender kommt aus den Mechanischen Werkstätten der Mariaberger Ausbildung und Service gGmbH in Sigmaringen: Florian Stehle hat diesen Sommer seine Ausbildung mit der Bestnote „Sehr gut“ beendet. Den theoretischen Teil absolvierte der 19-Jährige in der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Mariaberg und schloss die Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen als Landesbester im Beruf Metallfeinbearbeitung ab.

Wie das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg mitteilt, wurde Florian Stehle bereits Anfang Dezember mit sieben weiteren Landesbesten aus der Region Neckar-Alb bei einer kleinen Feier ausgezeichnet. Die Geehrten stehen stellvertretend für die 99 von 2500 Azubis, die diesen Sommer und Winter ihre Abschlussprüfung vor der IHK Reutlingen mit der Note „Sehr gut“ abgelegt hatten. IHK-Präsident Christian O. Erbe übergab persönlich die Urkunden an die Ausbildungsabgänger. Bei dieser Gelegenheit würdigte er aber auch den Einsatz ihrer Ausbilder und Lehrer an den Berufsschulen.

Stehles Ausbilder Robert Ador, Betriebsleiter der Mechanischen Werkstätten, freut sich über den Erfolg seines Azubis. „Wir alle im Team sind unheimlich stolz auf Florian“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Stehle habe vor drei Jahren ohne Vorkenntnisse die Ausbildung angetreten. „Es ist toll, wenn man jetzt sieht, was dabei rauskommen kann.“

Florian Stehle bewies nicht nur Talent für die Metallfeinbearbeitung: Trotz einer Lese-Rechtschreib-Schwäche glänzte er auch im schriftlichen Prüfungsteil. Nach verschiedenen externen Praktika während der Ausbildung sicherte er sich nun einen Arbeitsplatz in Sigmaringen.