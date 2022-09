Mariaberg begrüßt 40 neue Freiwillige in FSJ, FÖJ und BFD

40 junge Menschen, die im Freiwilligen Sozialen Jahr, Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilligen Ökologischen Jahr in den verschiedenen Bereichen des diakonischen Trägers arbeiten werden, hat der Verein Mariaberg zum 1. September begrüßt. Das teilt der Verein in einem Schreiben mit.

Freiwilligenbeauftragte Ute Haimerl hieß sie im Mariaberger Kommunikationszentrum willkommen und stellte ihnen den Stadtteil vor. Dazu gab es wichtige Hinweise zu den verpflichtenden Seminartagen als Teil des Freiwilligendiensts und praktische Tipps für den Arbeitsalltag. Mit von der Partie waren auch Raimund Jäger, Leiter des Jugendhauses in Mariaberg, Pfarrerin Bärbel Danner sowie Bianca Kaczmarek und Aileen Hess von der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) in Mariaberg. Sie alle haben für die Freiwilligen, die teilweise auch während ihres Einsatzes im Stadtteil Gammertingen-Mariaberg wohnen werden, und deren Sorgen oder Fragen jederzeit ein offenes Ohr. Alexander Nübling, Leiter der Strategischen Personalarbeit des Mariaberg, begrüßte die Freiwilligen auch im Namen des Vorstandes und freute sich über die Vielfalt der jungen Menschen, die zum Großteil aus der Region, aber auch aus Ghana, Burkina Faso, Indonesien und den USA kommen. „Die Besonderheiten sind es, die uns hier in Mariaberg verbinden“, so Nübling.