Maria-Martha-Stift: Kreis Lindau deutet Neubau woanders als Lösung an

Lindau - Auch der Landkreis Lindau will dem Maria-Martha-Stift keinen Zuschuss für den Umbau des Gebäudes am Kleinen See zahlen. Stattdessen empfiehlt der Landrat indirekt dem Träger einen Neubau an anderer Stelle.

Die Evangelische Diakonie hat neben der Stadt auch bei anderen Trägern einen Zuschuss beantragt, um die gut vier Millionen zu sammeln, die für den Umbau des Maria-Martha-Stifts auf der Insel noch fehlen. Wie mehrfach berichtet, muss die Diakonie das Altenheim umbauen, um unter anderem den Brandschutz sicherzustellen. Dabei will der Verein das Haus auch erweitern.

Grundsätzlich sei es gut, dass das Maria-Martha-Stift die Zahl der Pflegeplätze um 20 auf 98 anheben wolle, schreiben Landrat Elmar Stegmann und Geschäftsbereichsleiter Tobias Walch in der Vorlage für den Kreisausschuss für Bildung, Soziales und Sport, der sich in einer Woche mit dem Thema befassen wird. Denn die Zahl der Heimplätze im Landkreis sei in den vergangenen Jahren gesunken, die Nachfrage sei aber nach wie vor hoch.

Dennoch lehnen Stegmann und Walch einen Zuschuss an die Diakonie ab. Laut Gesetz ist die Bereitstellung von ausreichend Plätzen in Altenheimen eine Pflichtaufgabe des Landkreises, also nicht der Stadt Lindau oder der Gemeinden. Allerdings habe der Freistaat die Gesetze geändert, so dass Zuschüsse für Heimbauten seit 2007 keine Pflicht für den Kreis sind, sondern freiwillig. Der Kreis Lindau habe daraufhin die Praxis geändert und zahle keinen Euro mehr. Das sei für die Neubauten der Altenheime in Wasserburg-Hege, Holdereggen-Park sowie in Scheidegg und Weiler-Simmerberg auch kein Problem gewesen.

Weil neben dem Maria-Martha-Stift auch zumindest drei andere Heime im Landkreis Ersatzneubauten planten, sollte der Landkreis laut Sitzungsvorlage bei seinem Nein zu solcher Förderung bleiben. Andernfalls müsste er nicht nur die Diakonie, sondern alle Träger unterstützen. Zudem sollte der Landkreis vorrangig die ambulante Versorgung stärken.

Landkreis hält den Umbau des Altbaus für zu teuer

Doch Stegmann und Walch kritisieren auch grundsätzlich die Planungen des Maria-Martha-Stifts. Denn bekanntlich soll der Neubau, in dem 55 Menschen Platz finden sollen, etwa zwölf Millionen Euro kosten. Das liege weit über den durchschnittlichen Investitionskosten, mit denen Pflegekassen oder Bezirk derzeit rechnen. Demnach müsste der Neubau deutlich billiger sein. Aufgrund der besonderen Lage und der deshalb notwendigen Gründung hielten Stegmann und Walch laut Vorlage etwa acht Millionen Euro als annehmbare Kostenhöhe.

Wenn die Diakonie die Mehrkosten nun mit besonderen städtebaulichen und planerischen Vorgaben der Stadt erkläre, die Stadt wiederum die frühere Planung als nicht genehmigungsfähig ansehe, schließen die Verantwortlichen des Landkreises, dass der Neubau weder wirtschaftlich, noch effizient sei. „Auch die Aufteilung der Räume und Verkehrsflächen im Inneren des Neubaus könnte man bei anderen Planungsvorgaben kreativ sicherlich effizienter gestalten“, heißt es in der Vorlage. Insofern sei zumindest ein Teil der Aufwendungen nicht betriebsnotwendig und deshalb auch nicht förderwürdig.

Damit deuten Stegmann und Walch an, dass ein Neubau des Maria-Martha-Stiftes an anderer Stelle womöglich zweckmäßiger sein könnte. Doch mit dieser Frage hat sich der Vorstand der Evangelischen Diakonie laut Vorsitzendem Eberhard Heuß noch nicht befasst. Geschäftsführerin Anke Franke ergänzt auf Nachfrage der LZ, dass sie lediglich einen Neubau am Stadtrand ausgeschlossen habe. Nicht befasst habe sie sich aber mit der Frage, ob es sinnvoll sein könnte, Grundstück und Gebäude an der Zwanziger Straße zu verkaufen und das Altenheim stattdessen auf der Hinteren Insel neu zu bauen, wo nach der Gartenschau ab dem Jahr 2022 ein neuer Stadtteil entstehen soll.

Diakonie sieht als erstes Ziel den Erhalt des historischen Standorts

Franke räumt im Gespräch mit der Lindauer Zeitung ein, dass sich in einem Neubau manche Probleme sicher einfacher und billiger lösen ließen, als beim Umbau des historischen Baus an der Zwanziger Straße. Allerdings sei es natürlich das erste Ziel der Diakonie gewesen, den Altbau zu erhalten. Franke will mit dem Vorstand aber sobald wie möglich über die neue Lage reden. Dabei sei ein Verkauf des Grundstücks und ein Neubau woanders sicher auch eine Möglichkeit, über die man sprechen müsse.

Ähnlich sieht das Diakonie-Vorsitzender Eberhard Heuß, der in einem Neubau an anderer Stelle aber nur die letzte Möglichkeit der Rettung sieht. Denn eigentlich will er den historischen Standort erhalten, an dem schon seit 1912 alte Menschen gepflegt werden.