Maria als Kompass für die Gläubigen

. (cs) - Bereits zum neunten Mal fand in Sießen im Wald die Gemeindewallfahrt zu „Unserer Lieben Frau von Sießen“ statt. Die Wallfahrtskirche „St. Maria Magdalena“ stand am vergangenen Sonntag wiederum im Mittelpunkt des Geschehens.

Es gibt Menschen, für die ist der Sonntag vor Christi Himmelfahrt ein besonderer, ein wichtiger Tag, denn an diesem Sonntag beginnt in der nicht alltäglichen Zeit um fünf Uhr in der Frühe irgendwo bei Sießen die alljährliche Fußwallfahrt der Kirchengemeinde. Viele waren bisher jedes Jahr dabei, immer wieder stoßen neue dazu, die meisten kommen aus Sießen, immer mehr kommen aus den umliegenden Gemeinden und der ganzen Region dazu. Für alle ist es eine gute Erfahrung, sich mit anderen auf diesen besonderen Weg der Meditation, des Gebetes und des Gesprächs in einer Gemeinschaft von Glaubenden zu machen.

In diesem Jahr begann die Wallfahrt in Rot bei Laupheim. Dabei trafen sich etwa 80 Menschen um fünf Uhr in der Kirche St. Georg in Rot, um sich auf den Weg einstimmen zu lassen. Das Thema lautete: „Mit Maria den Weg des Glaubens gehen.“ Als Wallfahrtsandenken erhielten alle Teilnehmer einen kleinen Kompass als Symbol für den Lebensweg. Es ging darum, „den Weg Marias anzuschauen und den eigenen Lebensweg in Verbindung mit Gott zu sehen und ein Stück weit bewusst zu gehen“, so Gemeindereferentin Elfi Weiß als Sprecherin des Wallfahrtsausschusses.

Durch Geschichten, biblische Texte, Impulse und Gebete von Elfi Weiß eingestimmt, waren die Wallfahrer in den ersten beiden Stunden vorwiegend schweigend unterwegs, „so konnte jeder für sich seinen Gedanken und Anliegen Raum geben“, so Elfi Weiß. Durch den Nebel und auch auf Umwegen – wie auch im Leben in der Auseinandersetzung mit Grenzerfahrungen bei Leid, Krankheit und Tod – verlief der Weg durch den Wald in Richtung Weihungstal. Beim Flurstück „Wald“ machten die Wallfahrer mit dem Psalm 23 – Behütet sein – Station beim Wallfahrtskreuz, das in Erinnerung an die erste Wallfahrt an der Stelle errichtet wurde, wo einmal der Ort „Wald“ war, von dem heute nichts mehr zu sehen ist.

Im „Gasthaus zum Hirsch“ in Weihungszell war für alle ein Frühstück vorbereitet, die Pause mit Kaffee und Zopf tat allen gut. An der Kapelle in Weihungszell sammelten die Wallfahrer sich neu, um über den Kiesbuckel nach Hörenhausen weiterzugehen. An den verschiedenen Stationen kamen immer wieder Wallfahrer hinzu. Lieder, Gebete, Litaneien und Rosenkranzgesätze zu den Leitworten „Mit Maria Gott loben“ und „Maria, unsere Mutter“ bereicherten den Weg.

Festgottesdienst als Abschluss

Am Parkplatz der Firma Maier warteten bereits Pfarrer Victor Moosmayer, der Musikverein Hörenhausen und weitere Wallfahrer. Gemeinsam ging es in einer festlichen Prozession mit Musik und Glockenläuten das letzte Stück Weg zur Wallfahrtskirche, wo gemeinsam der Festgottesdienst gefeiert wurde. Pfarrer Moosmayer vertiefte in seiner Festpredigt das Thema der Wallfahrt aus seiner Sicht und Anschauung. Im Anschluss gab es einen Ausklang bei Getränken und Leberkäse- Wecken. (cs)