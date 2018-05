Margit und Ernst Lehle feiern eiserne Hochzeit

Ernst und Margit Lehle begehen am Dienstag das seltene Fest der eisernen Hochzeit. Kennengelernt haben sich die beiden bereits vor 70 Jahren im Gasthaus Krone beim Tanz. Geheiratet wurde fünf Jahre später, standesamtlich am 22. Mai 1953, kirchlich am darauffolgenden Tag.

„Meine Frau wohnte ja im Saarland und das war nicht so einfach mit der Entfernung. Anfangs brauchte man sogar ein Visum, um einreisen zu dürfen“, erinnert sich Ernst Lehle an die etwas schwierige Anfangszeit. Der mittlerweile 94-Jährige, seit 30 Jahren voll erblindet, ist trotz seiner Einschränkung noch recht fit. Die Treppe, die zur Wohnung hinaufführt, läuft er mindestens zehnmal am Tag rauf und runter. „Es knistert schon öfter im Gebälk“, antwortet er lachend auf die Frage nach seiner Gesundheit, „aber solange die Querschläge kommen und wieder gehen, sind wir zufrieden“.

1923 in Sigmaringen geboren, verlebte Ernst Lehle seine Kindheit im Elternhaus in der Donaustraße, heute das Haus der Firma Eichelmann. „Als Kind war ich gern mit dem Paddelboot auf der Donau unterwegs, und abends saß ich in der Nähstube meiner Mutter am Holzofen und lauschte meinem Onkel, der Konzertmeister war und bei uns auf seiner Violine übte.“ Das prägte Ernst Lehle, klassische Musik und Tanz begleiten ihn und seine Frau auch heute noch. Beide waren lange Jahre Mitglied im Tanzclub, geübt wurde im Soldatenheim, vorgetanzt im Offizierscasino. Wenn es ihnen gut geht, wagen sie an manchen Tagen auch heute noch ein Tänzchen. Und jeden Abend sitzen sie auf ihrem Sofa und genießen Klassik. Auch die 88-jährige Margit Lehle ist vor einigen Jahren nahezu erblindet.

Als Vermessungstechniker war Ernst Lehle sein gesamtes Berufsleben beim staatlichen Vermessungsamt in Sigmaringen tätig. Nach seiner Ausbildung wollte er zum Studium an die damalige Steinbeiß-Schule nach Stuttgart, der heutigen FH – doch daraus wurde nichts, am 7. April .1942 musste er an die Front. Dieses Datum hat sich ihm schicksalhaft eingebrannt: Genau an jenem Tag wurde sein Bruder im Flieger abgeschossen. Ernst Lehle geriet später in Kriegsgefangenschaft, seine neuen Bergstiefel brachten ihm die vorzeitige Freiheit, er konnte sie damals gegen einen Entlassungsschein eintauschen.

Margit Lehle war in erster Linie Hausfrau und Mutter. Drei Kinder zog sie auf, einen Sohn und zwei Mädchen, Zwillinge. Nachdem die Kinder groß genug waren, arbeitete Margit Lehle erst in einem Textilbetrieb und später im Zahnlabor Lamprecht. Mittlerweile lebt und arbeitet der Sohn in Ulm, die eine Tochter in Liechtenstein (Schweiz) und die andere Tochter im Haus der Lehles. Zur Familie gehören außerdem drei Enkelsöhne, die allesamt studieren.

Feiern wird das Ehepaar seine eiserne Hochzeit am Sonntag im Kreise der Familie. Die Lehles freuen sich drauf und werden es sicher an diesem Tag genau so halten wie in ihrem langen, gemeinsamen Leben: „Wenn etwas traurig ist, lassen wir es, wenn etwas schön ist, genießen wir es.“ Und vielleicht klappt es ja auch noch mit einem kleinen Tänzchen.