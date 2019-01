Marcus Röwer kandidiert als Bürgermeister

Marcus Röwer, der im Landratsamt Tuttlingen im Ordnungsamt arbeitet und für Gewerbe-, Handwerksrecht und Heimaufsicht zuständig ist, bewirbt sich um den Bürgermeister-Posten in Volkertshausen im Hegau. Gewählt wird am Sonntag, 20. Januar. Der 31-Jährige lebt mit seiner Frau in Böhringen, einem Ortsteil von Radolfzell.

Geboren wurde er in Australien, im Alter von drei Jahren kam er mit seiner Familie in den Hegau. Nach dem Abitur studierte er Politik und Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz mit den Abschlüssen Bachelor und Master. Seine erste berufliche Station war das Landratsamt Tuttlingen.

Momentan hat Röwer Urlaub, um sich auf den Endspurt im Wahlkampf zu konzentrieren. Der langjährige Bürgermeister von Volkertshausen, Alfred Mutter, tritt nach 36 Jahren nicht mehr an. Ein Bekannter Röwers, der in der 3100-Einwohner-Gemeinde lebt, machte ihn darauf aufmerksam und legte ihm ans Herz, sich zu bewerben. Drei Kandidaten sind im Rennen: Neben Röwer tritt Elke Baumgärtner (50) aus Stockach an, Dirigentin des Musikvereins Volkertshausen. Auf eine technische Ausbildung sattelte sie ein Studium in Karlsruhe drauf. Heute ist sie Technik- und Wirtschaftskundelehrerin. Ebenso Markus Mike Bumiller (37), der in Singen wohnt, in Moos eine Eventagentur betreibt.

Falls am Sonntag keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erhält, gibt es einen zweiten Wahlgang 14 Tage später. (iw)