Marcel Kurth hat seinen Vertrag bei den Schwenninger Wild Wings um eine weitere Spielzeit verlängert. „Marcel hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und sich durch harte Trainingsarbeit einen festen Platz in unserem Team erkämpft. Spielerisch, aber auch charakterlich ist er ein wichtiger Baustein für die kommende Saison und wir sind sehr froh, dass er als Eigengewächs weiter seinen Weg in Schwenningen machen wird“, sagte Manager Jürgen Rumrich.

Der Linksschütze kam zur Saison 2015/16 zurück zu seinem Heimatverein nach Schwenningen. Zuvor stand der 25-Jährige bei den Adler Mannheim unter Vertrag und sammelte in Heilbronn bei den Falken Spielpraxis in der DEL2. Mittlerweile geht der Außenstürmer in seine fünfte Saison am Neckarursprung und absolvierte in dieser Zeit 184 Spiele im Trikot der Wild Wings.

„Ein entscheidender Faktor, dass ich verlängert habe, war Paul Thompson. Er vertraut mir, ich vertraue ihm. Sein System gefällt mir, er gibt mir Freiheiten in der Offensive. Ich bin mir sicher, dass wir in der kommenden erfolgreich sein werden“, sagte Kurth. In der vergangenen Saison hatte Kurth nur ein Tor geschossen, jetzt hat er schon deren sechs Treffer erzielt.