Mit ihrem zweiten Platz beim Landesfinale im Rhönradturnen in Schwenningen hat sich Luisa Priebe von der TG Seitingen-Oberflacht für den Deutschland-Cup im November in Ansbach qualifiziert. Mit Lisa Ilg darf eine zweite TGSO-Turnerin auf die Teilnahme am deutschlandweiten Wettkampf hoffen. Trainerin Cornelia Grenz war mit dem Abschneiden der acht Teilnehmer aus Seitingen-Oberflacht durchaus zufrieden.

„Die Leistung bei einem so hochkarätigen Wettkampf war in Ordnung, da sich die Gruppe immer noch im Aufbau befindet. Die Mädchen und Jungen benötigen noch etwas Zeit, um die Leistung zu stabilisieren und punktgenau abzurufen – ohne dass einem die Nerven einen Strich durch die Rechnung machen“, sagte Grenz, die in Schwenningen mit Alina Keller und Regina Keller an einem von zwei Wettkampfrichtertischen saß.

Viola Distel war eine Favoritin der TG auf eine gute Platzierung. Sie war in der Altersklasse 19 plus an den Start gegangen. Mit gleich vier Elementen mit hohen Schwierigkeitsgraden hatte sie gute Aussichten beim Deutschland-Cup in Ansbach dabei zu sein. Zwei Fehler machten aber diese Aussicht zunichte und sie kam auf Platz neun in einer starken und großen Gruppe.

Nach Luisa Priebe (Altersklasse 15/16) kann sich auch Lisa Ilg Hoffnung auf die Teilnahme am Deutschland-Cup machen. Sie landete in der Altersklasse 17/18 wie ihre Vereinskameradin auf dem zweiten Platz. Den Silberrang musste sie sich mit Meret Hopf von der MTV Stuttgart teilen. Da die Regel besagt, dass die zwei Erstplatzierten zum Deutschland-Cup fahren, ist es offen, ob Ilg oder Hopf dort auftritt. Das wird vermutlich erst am Sonntag, 22. April, beim Verband entschieden. Theoretisch sollte es keine zwei Gleichplatzierten geben. In der Praxis ist es jetzt vorgekommen. Eine einheitliche Regelung gibt es aber nicht.

Marie Ilg landet als jüngste TGSO-Turnerin auf Platz drei

Als einziger Turner der TGSO und in seiner Altersklasse 11/12 ging Marcel Keßler an den Start und holte sich verdient den ersten Platz mit einer guten Leistung. Nicht ganz so rund lief es für Lea Geiger, die ebenfalls in der Altersklasse 15/16 startete, und in einem starken Teilnehmerfeld auf Platz acht kam. Ein ebenfalls stark besetztes Feld war die Altersklasse 13/14, in der Sabrina Hermann startete und es auf den elften Platz schaffte. In der Altersklasse 11/12 erreichte Marlene Beckereit den 13. Platz. Jüngste Turnerin der Mannschaft aus Seitingen-Oberflacht war Marie Ilg. Sie landete in der Altersklasse 9/10 auf dem dritten Platz.

Insgesamt 76 Turner aus ganz Baden-Württemberg waren in Schwenningen zum Wettbewerb angetreten. Bei den Disziplinen Sprung und Spirale nahm keiner der TGSO-Turner teil. Die Sportler aus Seitingen-Oberflacht stiegen erst im Geradeturnen in ihr Rhönrad.