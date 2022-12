Marcel Emmerich wendet sich gegen AfD-Hetze

„Jetzt geht es darum, dass wir die Gemeinde in Ruhe trauern lassen.“ Das hat der Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich (Grüne) bei einer Bundestagsrede gesagt. Der Wahlkreisabgeordnete stellte sich vor Eces Familie, die Gemeinde Illerkirchberg und die Kommunalpolitiker.

In seiner Rede im Deutschen Bundestag hat sich der Grünen-Abgeordnete Marcel Emmerich am Mittwochabend deutlich gegen die Instrumentalisierung des Todes von Ece Sarigül ausgesprochen. Die AfD hatte eine Aussprache unter dem Titel „Umgehend bundesweite Transparenz bei Straftaten mit dem Tatmittel Messer sowie bei Antisemitismus im Kontext von Zuwanderung herstellen“ beantragt, die jedoch vor allem dazu diente, den fürchterlichen Todesfall zu nutzen, um gegen die Bundesregierung und die Migrationspolitik zu wettern, heißt es in der Pressemitteilung des Abgeordneten. Gegen diese Art, den Angriff des Eritreers zu instrumentalisieren, verwehrte sich Marcel Emmerich, und machte deutlich, dass die Familie, der Ort Illerkirchberg und die Region sich nicht für Hetze und Hass einspannen lassen, schreibt der Abgeordneter für Ulm und den Alb-Donau-Kreis in einer Pressemitteilung weiter.

„Ich war letzte Woche am Mittwoch bei der Beerdigung von Ece, und ich kann Ihnen sagen: Ihre Rede, Ihr Antrag ist genau das, was diese Familie jetzt nicht will und jetzt nicht braucht. Das ist unsäglich und würdelos, was Sie hier erzählt haben“, sagte Emmerich zu Beginn seiner Rede vor dem Bundestag. Es gehe darum, den fürchterlichen Tod des 14-jährigen Mädchens zu verarbeiten – „und nicht darum, diesen zu instrumentalisieren und faktenfreie Parolen zu dreschen“, wird Emmerich zitiert.

Die unglaubliche Trauer auf Eces Beerdigung habe ihn, die Parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz und die anderen Besucher zutiefst bewegt. „Es gab aber zugleich sehr viel Mitgefühl und Solidarität. Eces Cousine hat noch am Grab um einen liebevollen und respektvollen Umgang miteinander gebeten. Diesen Wunsch sollten wir respektieren“, so Emmerich weiter.

„Ohne Zweifel muss diese abscheuliche Tat aufgeklärt werden“, sagte Emmerich: Man müsse Polizei und Justiz ihre Arbeit tun lassen, dann könnten im Nachgang auch Konsequenzen daraus gezogen werden. Demos und Anfeindungen, Drohungen und Attacken gegen Bürgermeister Markus Häußler und sein Team, gegen Gemeinderatsmitglieder und Landrat Heiner Scheffold seien genau das, was die Gesellschaft jetzt nicht brauche, sagte Emmerich.