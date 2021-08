Marc Schnabel neuer Geschäftsführer der Evangelische Erwachsenenbildung

Aalen (an) - Am 2. August hat der neue Geschäftsführer der Evangelischen Erwachsenenbildung Ostalb (EEB), Marc Schnabel, sein Amt angetreten. Damit ist er für Bildungsangebote der Evangelischen Kirche in den beiden Dekanaten Aalen und Schwäbisch Gmünd zuständig.

17 Monate nach dem Weggang seines Vorgängers Henrik Althöhn und nach fast derselben Zeit des Ringens mit der Corona-Krise freut sich der Vorsitzende, Schuldekan Harry Jungbauer, über den Neuanfang im Bildungsbereich. Besonders bei digitalen Angeboten sowie nach Corona mit attraktiven Veranstaltungen will Schnabel die EEB voran bringen. Der 42jährige ist in Schorndorf aufgewachsen und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Events aller Art. Zuletzt hat er im Tourismus-Ort Oberstaufen im Allgäu ein digitales Teilnehmermanagement eingeführt. Voller Tatendrang freut er sich auf die neue Aufgabe, will aber zuerst genau hinhören, was die Teilnehmenden sich wünschen und was die Gemeinden brauchen.

Dekan Ralf Drescher (Aalen) und Dekanin Ursula Richter (Schwäbisch Gmünd) sind besonders froh, dass sich ein so kompetenter Impulsgeber außerhalb der klassischen Ausbildungsgänge gefunden hat. Sie erhoffen sich Anregungen für die Erwachsenenbildung, die über das vertraute Angebot hinaus neue Interessierte anziehen, besonders auch in der jüngeren und mittleren Generation.

Am 12. November soll Marc Schnabel im Rahmen der Bezirkssynode in der Stadtkirche in Aalen offiziell in sein Amt eingeführt werden.