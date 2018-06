Marc Bator wäre gern Raabs Co-Moderator

Hamburg/Berlin (dpa) - Der frühere „Tagesschau“-Sprecher Marc Bator hat sich als Co-Moderator für Stefan Raabs Polit-Talkshow „Absolute Mehrheit“ ins Gespräch gebracht.

„Wenn Stefan Raab mich fragen würde, würde ich sicherlich nicht Nein sagen. Wir würden bestimmt gut miteinander auskommen“, sagte der 40-Jährige im Interview mit der Programmzeitschrift „Auf einen Blick“. Bator war seit 2005 in der Hauptausgabe der „Tagesschau“ zu sehen gewesen. Nun hat er den Arbeitgeber gewechselt, am Freitag wird er erstmals die Nachrichten bei Sat.1 sprechen. Zur selben Senderfamilie gehört ProSieben, wo „Absolute Mehrheit“ von Raab (46) ausgestrahlt wird.

Auch die Rolle eines Entertainers würde der Bator gern übernehmen. „Ich könnte mir sehr gut eine Unterhaltungsshow vorstellen, gern auch in Co-Moderation mit Sonya Kraus oder Andrea Kaiser“, sagte der Nachrichtensprecher. Sat.1 hatte im April mitgeteilt, der Sender werde mit dem Neuzugang Bator weitere Projekte in den Bereichen Information und journalistische Unterhaltung entwickeln.

Bei den „Sat.1 Nachrichten“ ersetzt Bator den bisherigen Hauptmoderator Peter Limbourg (52), der zum Intendanten der Deutschen Welle gewählt worden war. Er lieferte auch in den ersten Sendungen von „Absolute Mehrheit“ politische Analysen. In der jüngsten Ausgabe - nach Bekanntgabe von Limbourgs Wechsel - übernahm der „Welt“-Journalist Robin Alexander (38) in einem Gastspiel den Part.