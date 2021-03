Manuel Reiger (FDP): Die Impfstoffstrategie des Landes ist fehlgeschlagen

Manche Kandidaten sind alte Bekannte, andere noch nicht jedem potenziellen Wähler geläufig. Deshalb hat es sich Schwäbische.de zur Aufgabe gemacht, den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Wer steht für welche Ziele, was sind persönliche Überzeugungen und wie tickt der jeweilige Kandidat persönlich? Schwäbische.de fragt, Manuel Reiger antwortet.

Welche politischen Ziele wollen Sie nach der Wahl angehen?

Ich möchte mich mit lauter liberaler Stimme für die Ostalb und den ländlichen Raum in Stuttgart einsetzen. Wir streben als Freie Demokraten eine Regierungsbeteiligung an und wollen unseren Mittelstand mit Bürokratieabbau und kluger Standortpolitik wieder stärken.

Was läuft im Land gut und warum?

Ich bin stolz auf unser Ländle. Wir haben im Südwesten die fleißigsten Menschen und eine ungebrochene Innovationskraft. Als Strafverteidiger weiß ich auch, dass wir in einer sehr sicheren Gegend leben. Die Aufgabe der Politik ist es, dies zu erhalten und auszubauen.

Was läuft im Land falsch und warum?

In der Corona-Pandemie wurde durch den undemokratischen und unverhältnismäßigen Lock-Down viel Schaden angerichtet. Die Impfstoffstrategie des Landes ist fehlgeschlagen. Dabei kommt auch die Digitalisierung viel zu langsam voran. Letztlich fühlen sich viele Landwirte von der Politik alleine gelassen.

Wie würde der Ostalbkreis von Ihrer Arbeit in Stuttgart profitieren?

Mit vollem Einsatz für Digitalisierung, für unsere mittelständische Wirtschaft und die Freiheits- und Bürgerrechte. Mir ist es auch wichtig unseren Landwirten auf der Ostalb eine Stimme in der Politik zu geben und den ländlichen Raum in den Fokus der Landespolitik zu rücken.

Der Klimawandel ist Fakt. Was würden Sie auf Landesebene dagegen tun?

Als Freie Demokraten wollen wir die Pariser Klimaziele mit besserem Zertifikathandel erreichen. Der entscheidende Beitrag den unser Bundesland gegen den weltweiten Klimawandel beitragen kann ist, die Technologien zu entwickeln, die weltweit -auch in Indien usw.- zu einer Senkung der Emissionen führen.

Wann kann man in Baden-Württemberg für einen Euro am Tag Bus und Bahn nutzen?

Die Ausgestaltung des ÖPNV ist grundsätzlich Sache der Kommunen. Das Land sollte den ÖPNV so fördern, dass er nicht nur günstig ist, sondern auch schnell und komfortabel. Ich plädiere deshalb, die Förderung z.B. für Schnelllinien einzusetzen und nicht mit der Gießkanne Fahrkarten zu subventionieren.

Noch immer gibt es zahlreiche graue und weiße Flecken auf dem Land: Wie schnell bringen Sie schnelles Internet flächendeckend in den Ostalbkreis?

Ich will im Landtag alles dafür tun, die digitale Infrastruktur im ländlichen Raum endlich schneller auszubauen. Wir brauchen eine Initiative des Landes für Glasfaseranschlüsse. Auch der neue Mobilfunkstandard 5G muss schnell kommen und hilft den ländlichen Raum mit schnellem Internet zu erschließen.

Wie begegnen Sie Impfgegnern?

Ich halte Impfen für eine großartige medizinische Errungenschaft. Gleichzeitig gelten das körperliche Selbstbestimmungsrecht und die Meinungsfreiheit eines jeden Menschen. Wir sollten wieder lernen anderen Meinungen - auch wenn sie nicht gefallen - unaufgeregter zu begegnen.

Wie werden Sie die medizinische Versorgung auf der Ostalb sichern?

Es gilt bereits im medizinischen Studium mehr Studienplätze zu schaffen. Wenn die medizinische Unterversorgung einer Region droht, kann der Landkreis mit einem MVZ als ultima ratio unterstützen. Mit einer ausgebauten Gigabit-Struktur können auch telemedizinische Anwendungen eine sinnvolle Ergänzung sein.

Drei Kreiskliniken – ja oder nein?

Ich befürworte, wie bisher auch als Kreisrat, den Erhalt von drei Klinikstandorten im Ostalbkreis. In unserem großen Flächenkreis ist dies wichtig, damit alle Menschen schnell ärztliche Hilfe bekommen können. Ich setze mich dabei für eine gemeinsame Strategie zur Spezialisierung der Kliniken ein.

Was müssen wir alle aus der Pandemie lernen?

Die Pandemie hat die Versäumnisse der Politik im Bereich der digitalen Infrastruktur, Digitalisierung der Schulen und der öffentlichen Verwaltung nochmals offen gelegt. Das Faxgerät hat in der öffentlichen Verwaltung ausgedient. Für die Schulen brauchen wir verlässliche Bildungsplattformen.

Wie wollen Sie die Menschen dazu bringen, mehr regionale Produkte zu kaufen – zu einem fairen Preis?

Wir haben in unserer Region hervorragende Landwirte, die Lebensmittel in bester Qualität erzeugen. Bei der Vermarktung der regionalen Produkte kann ein gemeinsames Ostalb-Label helfen. Andere Regionen haben vorgemacht, dass eine Zusammenarbeit lohnt und damit auch höhere Preise erzielt werden können.

Wohnraum ist knapp und zu teuer – wie sieht Ihre Lösung aus?

Die Bauordnung vereinfachen und dadurch schneller mehr bauen. Gleichzeitig muss es attraktiver werden Leerstände zu beseitigen. Wir Freie Demokraten wollen auch das Eigenheim fördern. Dörfer brauchen Entwicklungsmöglichkeiten, weil davon Zukunftsperspektive abhängt. Ich bin gegen Mietendeckel.

Corona hinterlässt Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Wie begegnen Sie steigenden Arbeitslosenzahlen?

Ich bin überzeugt, dass sich die Wirtschaft erholen wird, wenn die Pandemie überstanden ist. Wichtig ist mir eine Entlastung unserer mittelständischen Unternehmen durch konsequenten Bürokratieabbau und vernünftige Steuerpolitik. Gleichzeitig muss die Politik den Unternehmergeist im Ländle stärken.

Frauenquote – ja oder nein? Bitte begründen Sie!

Ich bin dafür, dass alle Männer und Frauen die gleichen Chancen und gleichen Rechte haben sollen. Gleichberechtigung ist sehr wichtig. Starre Quoten lehne ich in der Politik ab, weil diese nicht demokratisch sind. Unternehmen sollen selbst entscheiden, wer für welche Funktion geeignet ist.

Warum sollen die Menschen gerade Sie wählen?

Mit mir gewinnen die Menschen auf der Ostalb einen Anwalt für unsere Region in der Landespolitik. Ich brenne für liberale Politik und unsere Heimat. Als selbständiger Rechtsanwalt bringe ich das Rüstzeug, aber auch das notwendige wirtschaftliche Verständnis für den Landtag mit.

Wie lässt sich der pandemiebedingte, fast einjährige Unterrichtsausfall auffangen?

Für viele Schüler ist es ein verlorenes Jahr. Diese Zeit lässt sich nicht zurückholen. Dieses Versäumnis der Landespolitik wird jeder Schüler und jede Schule selbst auffangen müssen. Wir wollen als Freie Demokraten mit guter digitaler und personeller Ausstattung dabei unterstützen.

Wie wollen Sie schwer gebeutelten Branchen (Gastronomie, Handel, Friseur, Fitness…) helfen?

Indem die undifferenzierten Corona-Maßnahmen umgehend aufgehoben werden und durch nach Branchen differenzierte Hygiene-Maßnahmen ersetzt werden. Außerdem müssen die angekündigten Corona-Hilfen endlich bei den Unternehmen ankommen.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen und warum?

„Unverfügbarkeit“ von Prof. Hartmut Rosa einem Soziologen bei dem ich selbst auch schon Vorlesungen besucht habe. Gerade in Zeiten einer Gesellschaft im Lock-Down ist das Unverfügbare sehr aktuell geworden. Außerdem „Fit ohne Geräte“ von Mark Lauren, um körperlich in Form zu bleiben.

Mit welchem Prominenten möchten Sie die Rolle tauschen?

Mit Bruce Dickinson, dem Sänger von „Iron Maiden“. Er füllt als Rockstar weltweit Stadien und fliegt seinen eigenen Boeing 747 Jumbo-Jet - cooler geht’s wohl kaum.

Welches politische Vorbild haben Sie?

Barack Obama, Justin Trudeau und Emanuel Macron - hervorragende moderne liberale Politiker.

Was machen Sie, wenn Sie nicht gewählt werden?

Dann bleibe ich Rechtsanwalt und Kreisrat im Ostalbkreis.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit …

. . . meiner Frau auf Reisen auf der Alb oder um die ganze Welt.

Rasenmähen oder Wäsche machen?

Als ehemaliger langjähriger Ferienarbeiter im Bauhof der Stadt Neresheim ist mir das Rasenmähen ins Blut übergegangen.

Meine Playlist beinhaltet folgende fünf Titel:

Meine Playlist ist etwas wild, weil es in jede Richtung gute Musik gibt. Die letzten fünf Titel sind (ganz ehrlich): 1. Inglorious - Eye of the storm 2. Badchieff - Ex 3. Architects - Dead butterflies 4. Jan Deelay - Intro 5. Lil Skies - Fade away.

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tik Tok & Co.: Social Media ist für mich …

. . . eine großartige Möglichkeit der Vernetzung. Instagram mit der Fokussierung auf Bilder finde ich richtig gut. Facebook ist für mich eher ein Mittel zum Zweck in der politischen Kommunikation. Leider trifft man gerade in diesem Netzwerk auf viele Menschen oder Bots voller Hass. Twitter nutze ich nicht.

Das mag ich gar nicht:

Unfreiheit, Intoleranz und Hass.

Wenn ich in die Stadt will, fahre ich mit …

Ich laufe, weil ich direkt in der Stadt in Aalen wohne. Wenn ich nach Stuttgart muss, nehme ich am liebsten die Bahn, weil man dann nicht im Stau stehen muss.

Meine schlechteste Note in der Schule war:

Ganz klar: Mathematik

Sollten Abgeordnete alle Nebeneinkünfte in Euro und Cent offenlegen müssen? Begründen Sie!

Ja, wenn die Zuwendungen von Unternehmen oder Lobbyverbänden kommen. Allerdings gibt es bei der Pauschalität der Frage ein Problem: bei einer Nebentätigkeit als Rechtsanwalt gilt das Mandatsgeheimnis. Solche Nebeneinkünfte müssen dann auch namentlich geheim bleiben.