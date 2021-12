Mantuaner Spezialitäten für einen guten Zweck

Wegen des aufgefallenen Nikolausmarktes bieten die Freunde aus Weingartens italienischer Partnerstadt Mantua nun ihre Spezialitäten am kommenden Freitag, und Samstag im Rotkreuzheim, Longinusstraße 8, in Weingarten an. Der Erlös aus dem Verkauf von Salami, Käse, Wein, Öl ist laut Pressemitteilung für einen guten Zweck und kommt dem Casa del Sole, einer Einrichtung für Menschen mit Handicap, zugute. Der Freundeskreis Mantua-Weingarten unterstützt diese Aktion. Öffnungszeiten sind am Freitag, 10. Dezember, von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag, 11. Dezember, von 9 bis 13 Uhr. Es gelten die 2G- und die AHA-Regel.