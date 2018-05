Mann zielt nicht auf Passanten

Der junge Mann, der an Pfingstsonntag bei einem Großeinsatz der Polizei in der Ehrenbergstraße in Tuttlingen kurzzeitig festgenommen worden ist, hat laut der Polizei bestätigt, mit einer Softair-Waffe geschossen zu haben. Allerdings, so berichtet Polizei-Pressesprecher Harry Frank auf Nachfrage unserer Zeitungm habe der 22-Jährige betonte, dabei nicht auf Personen gezielt zu haben. „Es gibt keine Person, die geschädigt ist“, sagt Frank. Nach der Vernehmung sei der Mann wieder entlassen worden.