Mann zieht Zwölfjährigen in Blitzenreute gegen dessen Willen in Richtung seines Autos

Ein bislang unbekannter Mann hat laut Polizeiangaben am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in der Hauptstraße in Blitzenreute einen Zwölfjährigen angesprochen. Der Bub, der in Begleitung seines älteren Bruders unterwegs war, wurde von dem Unbekannten im Nacken und im Gesicht gepackt und in Richtung seines Fahrzeugs gezogen. Der Junge konnte sich aus dem Griff befreien und rannte mit seinem Bruder davon.

Der Mann stieg indes wieder in seinen schwarzen Mercedes-Kombi mit SIG-Kennzeichen ein und fuhr in Richtung Staig davon. Hierbei beleidigte der Unbekannte die Jungen mit einer Geste, so die Polizei. Er wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben und soll mit einer roten Jacke, einem schwarzen Pulli und einer schwarzen Jeans bekleidet gewesen sein. Der Unbekannte hatte einen Haarkranz aus braunem Haar und einen Ziegenbart.