Ein 58-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag in einer Apotheke im Stadtgebiet sein mtmaßliches Impfbuch vorgezeigt, um an einen digitalen Impfnachweis zu gelangen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Apothekerin aufgrund von Unstimmigkeiten misstrauisch und hakte nach. Es stellte sich heraus, dass die Eintragungen im Impfpass gefälscht wurden, weshalb die Polizei nun gegen den 58-Jährigen wegen Urkundenfälschung ermittelt.