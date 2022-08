Mann wirft Holzkeil nach Autofahrerin

Glück im Unglück hatte eine 36-jährige Autofahrerin am Montagabend kurz vor 22 Uhr, als sie auf der Ebersbacher Straße in Richtung Sportplatz unterwegs war. Auf dem Gehweg kamen der 36-Jährigen zwei ältere Männer mit einem Bollerwagen entgegen, von denen einer eine Warnweste trug. Dieser Mann hatte laut Mitteilung einen Holzkeil in der Hand, machte plötzlich einen Schritt auf die Fahrbahn und warf den Keil nach dem Wagen der 36-Jährigen, als diese auf derselben Höhe war. Die Frau wich geistesgegenwärtig aus und setzte ihre Fahrt unbeschadet fort. Eine sofortige polizeiliche Fahndung nach dem Duo im Alter zwischen 60 bis 70 Jahre brachte keine neuen Erkenntnisse. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet unter Tel. 0751 / 803 6666 um Hinweise zu den beiden Männern.