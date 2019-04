Mann wird von Gabelstapler erfasst und stirbt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Sägewerk im Nachbarlandkreis ist ein Mann ums Leben gekommen.

Am Freitagvormittag war ein 49-jähriger Mann mit dem Gabelstapler in einem holzverarbeitenden Betrieb in der Eugen-Klenk-Straße unterwegs. Gegen 11 Uhr erfasste seinen 55-jährigen Kollegen mit dem Gabelstapler seitlich. Dabei geriet der Mann teils unter den sieben Tonnen schweren Stapler. Der Schwerstverletzte wurde vom Rettungsdienst samt dreier Notärzte versorgt, erlag aber noch vor Ort seinen Verletzungen. Mitunter hat sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz befunden. Die Ermittlungen dauern an.