In einer Firma in der Unterweiler Straße ist es am Mittwoch gegen 17.25 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 31-jähriger Mitarbeiter erhielt an einer Arbeitsmaschine einen Stromschlag und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.